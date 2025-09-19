Європейська комісія врахує оцінку Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо фінансових потреб України на найближчі два роки, щоб визначити розмір «репараційного кредиту», який дадуть Києву за рахунок російських активів. Про це заявив єврокомісар із економіки Валдіс Домбровскіс, пише Reuters .

Деталі

Комісія пропонує репараційний кредит, який передбачає надання позики Україні з використанням грошових коштів заморожених російських активів, не зачіпаючи при цьому прав Росії на ці активи, наголосив єврокомісар.

Єврокомісія наразі працює над усіма деталями, включаючи терміни та обсяги. «Обсяги кредиту, який планують надати, значною мірою залежатимуть від оцінки МВФ, яка наразі завершується», – сказав Домбровскіс.

Міністр фінансів Іспанії Карлос Куерпо висловив повну підтримку ініціативі, очікуючи, що Єврокомісія представить офіційну пропозицію вже в жовтні. Водночас, міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем висловив скептицизм щодо пропозиції, назвавши її «доволі розмитою» та наголосивши, що ризики мають бути розподілені між усіма країнами ЄС.

Цей крок є частиною ширших зусиль ЄС з використання заморожених російських активів для підтримки України в умовах скорочення американської допомоги.

Контекст

Загалом, у країнах G7 заморожено близько $300 млрд російських активів. Більшість з них знаходиться в Європі, зокрема в Бельгії, де депозитарій Euroclear тримає активи на суму €194 млрд. З цієї суми приблизно €170 млрд вже перетворилися на готівку після закінчення терміну дії цінних паперів. Саме ці кошти розглядаються як основа для кредиту. ЄС, G7 та Австралія раніше вже погодилися направляти дохід (відсотки) від цих активів на підтримку України, однак тепер розглядаються нові механізми для збільшення обсягів фінансування.

Схема, над якою працює Єврокомісія, передбачає заміну російських активів, що зберігаються в Європі, на безкупонні облігації, випущені Єврокомісією. Ці облігації будуть гарантовані всіма країнами ЄС або тими, хто погодиться взяти участь. Ризики, повʼязані з кредитом, будуть розподілені між урядами країн-членів. За задумом, Україна почне повертати кредит лише після отримання репарацій від Росії за завдану війною шкоду.

19 вересня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна попередньо оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні в межах нової чотирирічної програми з МВФ на рівні $150-170 млрд.