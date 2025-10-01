Міністерство фінансів України отримало черговий транш у розмірі €4 млрд від Європейського Союзу в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це повідомила пресслужба Мінфіну 1 жовтня.

Деталі

Загалом у межах механізму ERA Україна вже залучила €14 млрд із передбачених €18,1 млрд, а решту коштів очікується отримати до кінця 2025 року.

Отримане фінансування спрямують на пріоритетні потреби держбюджету, зокрема у соціальній і військовій сферах, а також на відновлення інфраструктури.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися надати Україні кредит на $50 млрд, який буде погашений за рахунок доходів від заморожених російських валютних резервів на суму близько €260 млрд.

Частка ЄС у межах ініціативи ERA становить €18,1 млрд ($20 млрд). У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже $28 млрд фінансування в рамках ERA. З лютого 2022 року Євросоюз залишається найбільшим донором прямої бюджетної підтримки України, надавши €53,5 млрд на ключові видатки держбюджету.