Лидеры ЕС на саммите 1 октября в Копенгагене не достигли согласия по предоставлению Украине кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Бельгия не сняла свое вето, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность правовыми рисками. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Подробности

Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы, которые хранятся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, для предоставления Украине кредита. По плану, если Россия не выплатит репарации Украине после войны, она лишится права на эти активы.

В ходе короткого обсуждения лидеры ЕС поддержали идею в целом, но отметили, что Еврокомиссия должна детально проработать правовые и финансовые аспекты, сообщили FT три источника, ознакомленные с ходом встречи.

Это тормозит процесс и маловероятно, что Еврокомиссия представит официальное юридическое предложение на следующем саммите в Брюсселе через три недели, учитывая объем необходимой технической работы.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует от ЕС «взаимного распределения» рисков, связанных с размещением активов в Euroclear, и дополнительных правовых гарантий на случай исков со стороны Москвы. Де Вевер выступил против предложения кредита на закрытом заседании, но избегал комментариев для прессы.

Контекст

Общая стоимость замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет около €211 млрд. В целом странами G7 и Австралией заморожено около €260 млрд в ценных бумагах и денежных средствах.

В октябре 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита до €35 млрд. Эти средства являются частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд) кредита, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Через несколько дней после решения Совета ЕС страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, используя доходы от замороженных активов РФ. Взнос США составляет $20 млрд.

29 августа Еврокомиссия приступила к разработке механизма для перевода около €200 млрд замороженных российских активов в «специальный целевой холдинг» при поддержке стран G7. Ожидается, что €18 млрд от ЕС будут полностью выплачены Украине до конца года, что побуждает к поиску новых решений по использованию замороженных активов России.