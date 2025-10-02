Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

ЕС не пришел к согласию по кредиту Украине на €140 млрд за счет российских активов – FT

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Лидеры ЕС на саммите 1 октября в Копенгагене не достигли согласия по предоставлению Украине кредита на €140 млрд за счет замороженных российских активов. Бельгия не сняла свое вето, а Франция и Люксембург выразили обеспокоенность правовыми рисками. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы, которые хранятся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, для предоставления Украине кредита. По плану, если Россия не выплатит репарации Украине после войны, она лишится права на эти активы.
  • В ходе короткого обсуждения лидеры ЕС поддержали идею в целом, но отметили, что Еврокомиссия должна детально проработать правовые и финансовые аспекты, сообщили FT три источника, ознакомленные с ходом встречи.
  • Это тормозит процесс и маловероятно, что Еврокомиссия представит официальное юридическое предложение на следующем саммите в Брюсселе через три недели, учитывая объем необходимой технической работы.
  • Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует от ЕС «взаимного распределения» рисков, связанных с размещением активов в Euroclear, и дополнительных правовых гарантий на случай исков со стороны Москвы. Де Вевер выступил против предложения кредита на закрытом заседании, но избегал комментариев для прессы.

Контекст

Общая стоимость замороженных российских суверенных активов в ЕС составляет около €211 млрд. В целом странами G7 и Австралией заморожено около €260 млрд в ценных бумагах и денежных средствах.

В октябре 2024 года Совет ЕС окончательно одобрил предоставление Украине кредита до €35 млрд. Эти средства являются частью инициативы G7 по выделению Украине $50 млрд (€45 млрд) кредита, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Через несколько дней после решения Совета ЕС страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, используя доходы от замороженных активов РФ. Взнос США составляет $20 млрд.

29 августа Еврокомиссия приступила к разработке механизма для перевода около €200 млрд замороженных российских активов в «специальный целевой холдинг» при поддержке стран G7. Ожидается, что €18 млрд от ЕС будут полностью выплачены Украине до конца года, что побуждает к поиску новых решений по использованию замороженных активов России.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні