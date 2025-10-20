Рада ЄС погодила позицію щодо поступового припинення імпорту російського природного газу в межах плану REPowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 1 січня 2028 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Деталі

Згідно з проєктом регламенту, повна заборона на імпорт російського трубопровідного газу та ЗПГ набуде чинності з 1 січня 2028 року. Для чинних контрактів передбачено перехідний період: короткострокові угоди можуть діяти до червня 2026 року, довгострокові – до початку 2028-го.

Документ встановлює обов’язкову систему попереднього дозволу на імпорт газу, щоб запобігти потраплянню російського палива до ЄС під виглядом транзиту чи змішаних постачань.

Усі країни-члени мають підготувати національні плани диверсифікації постачань газу, а ті, хто вже повністю відмовився від російських енергоносіїв, будуть звільнені від цього обов’язку.

Після схвалення Радою ЄС документ мають узгодити з Європарламентом, який підтримує прискорену відмову – уже з 2027 року.

Контекст

Європейський Союз уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що охоплює понад 90% довоєнних обсягів постачання, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Крім того, під санкції потрапили понад 400 танкерів, задіяних у перевезеннях сировини «тіньовим флотом» – старими, зношеними суднами, що часто працюють поза міжнародним регулюванням.

Попри це, Угорщина та Словаччина досі імпортують близько 200–250 000 барелів російської нафти на добу, що становить майже 3% від загального попиту ЄС. Значно більша залежність зберігається у газовому секторі: цього року російський газ забезпечує близько 13% потреб Європи, тоді як до повномасштабного вторгнення у 2022 році його частка становила приблизно 45%, за даними ЄС.

Президент США Дональд Трамп, намагаючись зупинити війну Росії проти України, закликав лідерів ЄС повністю припинити закупівлі російської нафти, повідомив представник Білого дому. Він також виступив за запровадження мит до 100% на імпорт з Китаю та Індії, аби посилити економічний тиск на Москву. У Кремлі у відповідь заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свою політику щодо війни в Україні.