Тиск США та Європи на азійських покупців російських енергоресурсів може обмежити імпорт нафти до Індії з грудня, що призведе до дешевших поставок для Китаю. Водночас Японія, ймовірно, поки що не припинить імпорт скрапленого природного газу з Сахаліну. Про це 17 жовтня пише Reuters з посилання на джерела.

Деталі

Вашингтон тисне на Китай, Індію та Японію через торговельні переговори, щоб зменшити їхні закупівлі російської нафти та СПГ, тоді як Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти китайських та індійських компаній. Європейський Союз також може ввести додаткові санкції. Західні країни стверджують, що Москва використовує доходи від енергоресурсів для фінансування війни в Україні.

Ці заходи вживаються після того, як Росія цього місяця збільшила експорт сирої нафти через атаки українських дронів на її нафтопереробні заводи, що призвело до скорочення переробки нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, морський імпорт основних сортів російської нафти до Китаю та Індії у жовтні, ймовірно, зросте до приблизно 3,1 млн барелів на день, що є найвищим показником із червня.

Аналітик Kpler Муї Сю зазначила, що імпорт залишатиметься високим і в листопаді через різке зростання експорту з Росії. «Проте несподівані санкції Великої Британії проти китайських та індійських нафтопереробних заводів, а також можливість нових заходів з боку ЄС чи США, можуть змусити покупців діяти обережніше при розміщенні нових замовлень, доки ситуація не стане більш зрозумілою», – додала вона.

Контекст

Індія та Китай залишаються ключовими покупцями російської нафти, що транспортується морем, завдяки зниженим цінам, які Росія пропонує після відмови європейських країн від закупівель та введення санкцій США і ЄС через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

За перші шість місяців поточного фінансового року (квітень-вересень 2025 року) Індія імпортувала 1,75 млн барелів на день російської нафти, що становить близько 36% від загального обсягу імпорту нафти, порівняно з 40% за аналогічний період минулого року. Натомість імпорт нафти зі США зріс на 6,8% і досяг 213 000 барелів на день, що відповідає 4,3% від загального імпорту. Частка нафти з країн Близького Сходу за цей період збільшилася з 42% до 45%.

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти, яка є основним джерелом імпортної нафти для Індії. «Я був незадоволений закупівлями нафти Індією, але Моді запевнив мене, що вони припинять купувати нафту в Росії», – зазначив Трамп під час виступу в Білому домі 15 жовтня.

17 жовтня США повідомили про «продуктивні» торговельні переговори з Індією, зазначивши, що імпорт російської нафти Індією скоротився на 50%. Однак, за даними індійських джерел, ці зміни ще не відображені в офіційній статистиці, і їх вплив може стати помітним у даних за грудень-січень, повідомляє Reuters.