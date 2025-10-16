Комітети Європарламенту з промисловості, енергетики та міжнародної торгівлі 16 жовтня схвалили законодавчі ініціативи, спрямовані на повну відмову ЄС від російських енергоносіїв, йдеться у повідомленні на сайті парламенту. Відповідно до проєктів, з 1 січня 2026 року буде заборонено імпорт до Євросоюзу будь-якого російського газу, включно зі скрапленим (СПГ).

Деталі

Винятки можливі лише для чинних короткострокових контрактів – до 17 червня 2026 року, а також для довгострокових угод – до 1 січня 2027 року, якщо їх підписано до 17 червня 2025-го. Оператори отримають право розривати договори, посилаючись на форс-мажор, якщо імпорт буде заборонено на законодавчому рівні.

Крім того, з 2026 року в ЄС заборонять тимчасове зберігання газу російського походження. Для запобігання обходу санкцій енергетичні компанії зобов’яжуть надавати докази походження палива.

Ті ж обмеження стосуватимуться й імпорту російської нафти та нафтопродуктів. Законопроєкти також передбачають запровадження суворіших заходів відповідальності за спроби обійти заборону.

Євродепутати також прибрали положення, яке дозволяло Єврокомісії тимчасово зупиняти дію ембарго у разі загрози енергетичній безпеці.

Рішення підтримали 83 члени комітетів, дев’ятеро висловилися проти, один утримався. У Європарламенті наголосили, що Росія протягом двох десятиліть систематично використовувала енергоресурси як політичну зброю, а після початку повномасштабної агресії проти України цей шантаж лише посилився.

Контекст

Європейський Союз уже заборонив імпорт російської нафти морським шляхом, що охоплює понад 90% довоєнних обсягів постачання, та запровадив цінові обмеження на торгівлю російською нафтою. Крім того, під санкції потрапили понад 400 танкерів, задіяних у перевезеннях сировини «тіньовим флотом» – старими, зношеними суднами, що часто працюють поза міжнародним регулюванням.

Попри це, Угорщина та Словаччина досі імпортують близько 200–250 000 барелів російської нафти на добу, що становить майже 3% від загального попиту ЄС. Значно більша залежність зберігається у газовому секторі: цього року російський газ забезпечує близько 13% потреб Європи, тоді як до повномасштабного вторгнення у 2022 році його частка становила приблизно 45%, за даними ЄС.

Президент США Дональд Трамп, намагаючись зупинити війну Росії проти України, закликав лідерів ЄС повністю припинити закупівлі російської нафти, повідомив представник Білого дому. Він також виступив за запровадження мит до 100% на імпорт з Китаю та Індії, аби посилити економічний тиск на Москву. У Кремлі у відповідь заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свою політику щодо війни в Україні.