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ЄС відновить квоти для української агропродукції на рівні 7/12 від річних обсягів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Європейський Союз відновить квоти на імпорт сільгосптоварів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення Росії. Оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня, пише Bloomberg із посиланням на Єврокомісію. 

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Деталі

  • Квоти є тимчасовим заходом, і ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони торгівлі між ЄС та Україною, зазначив речник Єврокомісії. 
  • Обмеження діятимуть до кінця 2025 року і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів.
  • Рішення не зустріло спротиву серед країн-членів ЄС. Утрималися – Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва.

Контекст

У 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення, Україна експортувала агропродукції на $27 млрд, значна частина якої йшла до ЄС. Після російської агресії експорт ускладнився через блокаду Чорного моря та руйнування інфраструктури. Скасування квот і мит ЄС у 2022 році стало важливим кроком для підтримки України, дозволяючи фермерам експортувати через наземні кордони.

Проте наплив української продукції викликав занепокоєння в країнах Східної Європи. Польські фермери, наприклад, протестували через низькі ціни на українське зерно, яке, за їхніми словами, загрожує їхньому бізнесу. Угорщина та Словаччина також запроваджували обмеження на імпорт, звинувачуючи Україну в недобросовісній конкуренції.

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити €2,9 млрд доходу на рік. Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

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