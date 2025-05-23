Европейский союз возобновит квоты на импорт сельхозтоваров из Украины, отмененные в начале полномасштабного вторжения России. Обновленные ограничения вступят в силу 6 июня, пишет Bloomberg со ссылкой на Еврокомиссию.

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Квоты являются временной мерой, и ЕС работает над пересмотром углубленной и всеобъемлющей зоны торговли между ЕС и Украиной, отметил представитель Еврокомиссии.

Ограничения будут действовать до конца 2025 года и составят 7/12 от обычных годовых объемов.

Решение не встретило сопротивления среди стран – членов ЕС. Воздержались Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва.

Контекст

В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, Украина экспортировала агропродукции на $27 млрд, значительная часть которой шла в ЕС. После российской агрессии экспорт усложнился из-за блокады Черного моря и разрушения инфраструктуры. Отмена квот и пошлин ЕС в 2022 году стала важным шагом для поддержки Украины, позволяя фермерам экспортировать через наземные границы.

Однако наплыв украинской продукции вызвал беспокойство в странах Восточной Европы. Польские фермеры, например, протестовали из-за низких цен на украинское зерно, которое, по их словам, угрожает их бизнесу. Венгрия и Словакия также вводили ограничения на импорт, обвиняя Украину в недобросовестной конкуренции.

Министерство экономики оценило потенциальные убытки украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, который прекратит действовать 5 июня. Из-за потенциального возврата рыночных тарифов они могут потерять €2,9 млрд дохода в год. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.