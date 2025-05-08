​Європарламент проголосував за продовження на три роки безмитного імпорту української сталі

Європарламент 8 травня проголосував за продовження скасування мит та квот на український експорт заліза та сталі ще на три роки – до червня 2028 року. Це рішення має забезпечити критично важливі доходи для економіки України, йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Деталі

За оновлене регулювання в межах Autonomous Trade Measures (ATM) проголосували 354 євродепутати, 147 – були проти, 53 утрималися. Тепер це рішення має погодити Рада ЄС.

Поточна версія пільгового режиму діє до 5 червня 2025 року, нова – набуде чинності одразу після формального схвалення й діятиме до червня 2028 року.

Регламент передбачає повне скасування імпортних мит і квот для окремих українських товарів – насамперед сталі, що є ключовою статтею українського експорту до ЄС.

Українська сталеливарна галузь – основа економіки, яка працює навіть попри війну: частина працівників пішла на фронт, а підприємства – під обстрілами, заявила доповідачка Європарламенту Карін Карлсбро. Вона наголосила, що співпраця з Україною – це не благодійність, а взаємовигідне партнерство.

Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням, яке забезпечить стабільність торгівлі між Україною та ЄС у майбутньому, йдеться у повідомленні.

Контекст

Торговельні преференції для України діють з червня 2022 року як реакція ЄС на повномасштабне вторгнення Росії.

Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з ЄС 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

ЄП із посиланням на джерело писала, що ЄС не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.