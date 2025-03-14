ЄС виключив зі списку санкцій трьох росіян під тиском Угорщини – Bloomberg

Європейський союз готовий продовжити санкції проти Росії після того, як на вимогу Угорщини зі списку було виключено трьох осіб. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Імена осіб, виключених зі списку, агентство не називає.

Деталі

Брюссель запустив так звану письмову процедуру схвалення, яка завершиться вранці 14 березня. Після цього санкції будуть продовжені ще на пів року.

Угорщина спочатку домагалася зняття санкцій із восьми осіб в обмін на свою підтримку продовження обмежень, зазначило агентство.

В останній момент зі схожими вимогами виступив і Люксембург, який почав наполягати на виключенні зі списку засновника Альфа-Групп Михайла Фрідмана. Однак у підсумку російський бізнесмен залишиться під санкціями, повідомив співрозмовник агентства.

Контекст

ЄС продовжує санкції кожні шість місяців, це потребує одноголосного схвалення всіх країн-членів. Термін дії поточних обмежень закінчується 15 березня.

Угорщина неодноразово використовувала загрозу блокування санкцій як важіль тиску на Брюссель, домагаючись для себе різних поступок.

13 березня FT повідомила, що Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать бізнесмена Михайла Фрідмана.