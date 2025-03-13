ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії

Європейський союз вважає, що санкції проти Росії діють, зараз триває робота над 17-м пакетом обмежень. Про це повідомила на брифінгу Анітта Хіппер – офіційна представниця голови європейської дипломатії Каї Каллас, пише «Інтерфакс-Україна» .

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«Санкції проти російських організацій та фізичних осіб працюють, завдаючи шкоди економіці РФ, і це саме те, на що ми розраховували», – зазначила вона.

Хіппер нагадала, що ЄС вже ухвалив 16 пакетів санкцій, і всі вони були затверджені одноголосно країнами-членами. «Зараз ми працюємо над 17-м і не зупинимося, доки не досягнемо своїх цілей», – додала Хіппер.

Коментуючи можливе блокування Угорщиною продовження індивідуальних санкцій проти РФ, термін дії яких спливає 15 березня, Хіппер запевнила, що ЄС продовжує докладати зусиль, щоб вчасно досягти згоди щодо їхньої пролонгації.

Контекст

Дія санкцій, що передбачають заборону на в’їзд і заморожування активів осіб, які підтримували або сприяли війні Росії проти України, закінчується в суботу, 15 березня. Для їхнього продовження на наступні шість місяців потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

Як стало відомо, Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти близько 2000 росіян, якщо зі списку не виключать бізнесмена Михайла Фрідмана.