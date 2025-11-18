ЄС вперше дозволив спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на технології подвійного призначення (dual-use), які раніше не фінансувалися. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр на виставці Rebuild Ukraine Expo у Варшаві 18 листопада.

Деталі

Тепер підтримку зможуть отримати українські виробники дронів, навігаційних і комунікаційних систем, аерокосмічних технологій та точної металургії. На фінансування доступно понад €140 млн з Ukraine Investment Framework у вигляді кредитів і грантів для компаній.

Гвоздяр провела робочі зустрічі з представниками Єврокомісії – Анною Ярош-Фріс та Орестом Токачем, де обговорили практичні кроки реалізації інструменту та можливі обсяги фінансування.

На панельній дискусії вона наголосила, що розвиток критичних технологій є спільним інтересом України та країн ЄС. Виступаючи на сесії «Інвестиції в стійкість та оборону», Гвоздяр повідомила, що у 2024 році понад 3000 українських підприємств виробили продукції подвійного призначення на €5,5 млрд.

У межах візиту також відбулися зустрічі з представниками естонського бізнесу щодо співпраці в оборонній сфері та з делегацією австралійського парламентського комітету з питань закордонних справ, оборони й торгівлі щодо поглиблення українсько-австралійської взаємодії в оборонній галузі.

Контекст

Ukraine Facility – це програма фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу обсягом €50 млрд на 2024–2027 роки.

Вона покликана забезпечити макроекономічну стабільність, сприяти відновленню та модернізації країни, а також підтримувати її шлях до вступу в ЄС. Загальний обсяг програми становить €50 млрд, з яких €38,27 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Станом на зараз, починаючи з 2024 року, до держбюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд в межах цього інструменту.