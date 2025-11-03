Європейський Союз разом із пʼятим траншем у межах програми Ukraine Facility на €1,35 млрд виплатить Україні майже €600 млн за реформу, яку Україна мала провести раніше. Про це пише ЄП із посиланням на проєкт рішення Ради ЄС.

Деталі

Очікується, що Рада ЄС затвердить п’ятий транш фінансування України в межах Ukraine Facility 4 листопада. Посли держав ЄС ухвалили надання Україні нового траншу в сумі €1,35 млрд. Утім, Україна отримає більшу суму, йдеться в проєкті рішення.

Єврокомісія одночасно надасть частину попереднього, четвертого траншу. У проєкті рішення Рада ЄС констатує «задовільне виконання (Україною) умов для часткової сплати четвертого та пʼятого траншів у сумі понад €1,9 млрд, з яких майже €600 млн відповідає четвертому траншу та €1,35 млрд відповідає пʼятому траншу».

€600 млн – це частина фінансування, яку ЄС пообіцяв Україні за виконання реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Контекст

У липні президент Володимир Зеленський підписав закон про АРМА. Так званий «План України» у рамках Ukraine Facility, що визначає європейське фінансування українського бюджету, передбачав ухвалення цього закону ще в першому кварталі 2025 року.

За правилами ЄС, у разі виконання реформ за «Планом України» із затримкою не більше ніж рік Україна може отримати передбачені кошти у повному обсязі.

Водночас стосовно реформ другого кварталу 2025 року, за які Україна отримає €1,35 млрд, також виконано не все. Пʼятий транш мав би скласти майже €2 млрд. У цьому кварталі Україна прострочила виконання двох реформ: змін щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця другого кварталу 2026 року на їх виконання.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізації країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.

Крім того, інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу на суму близько €45 млрд, з яких €18,1 млрд є внеском ЄС. Погашення цих кредитів планується здійснювати за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.