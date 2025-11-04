Рада ЄС затвердила пʼятий транш допомоги Україні в розмірі понад €1,8 млрд в межах програми Ukraine Facility. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС від 4 листопада.

Деталі

«Україна отримає понад €1,8 млрд після схвалення Радою пʼятого регулярного траншу в рамках механізму підтримки ЄС. Ця сума враховує успішне виконання Україною девʼяти індикаторів для пʼятого траншу, а також одного невиконаного індикатора з четвертого», – зазначається в повідомленні.

У Раді ЄС наголосили, що кошти переважно спрямовані на забезпечення макрофінансової стабільності України та безперебійне функціонування її державних інституцій.

Контекст

П’ятий транш планувався на рівні майже €2 млрд. Однак у поточному кварталі Україна не встигла виконати дві реформи: щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їхньої перевірки, а також цифровізації виконавчого провадження. На їхнє впровадження є час до кінця другого кварталу 2026 року.

Раніше повідомлялося, що разом із п’ятим траншем у межах Ukraine Facility на €1,35 млрд ЄС виплатить Україні майже €600 млн за реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Ukraine Facility – програма фінансової підтримки України від ЄС обсягом €50 млрд на 2024–2027 роки. Вона покликана забезпечити макроекономічну стабільність, відновлення й модернізацію країни та сприяти її європейській інтеграції. Загалом передбачено €50 млрд, із яких €38,27 млрд – пряма бюджетна підтримка. З 2024 року до держбюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд за цим інструментом.

Додатково інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу на €45 млрд, з яких €18,1 млрд – внесок ЄС. Погашення цих кредитів здійснюватиметься за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.