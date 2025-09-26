Швеція стала першою країною ЄС, яка внесла додаткові 3 млрд грн (приблизно €61,5 млн) до механізму Ukraine Facility для підтримки українського бюджету. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Деталі

Гроші спрямовані на покриття дефіциту держбюджету. За словами Підласої, ці кошти співставні з витратами на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн у 2026 році) або програму компенсації за знищене житло (3 млрд грн).

Кошти надаються за умови виконання Україною реформ, передбачених планом Ukraine Facility, оновленим у серпні 2025 року.

Швеція також підтримує надання Україні «репараційного кредиту» – прямого бюджетного кредиту до €130 млрд, отриманого від заморожених активів РФ.

Контекст

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізацію країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.

Крім того, інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу на суму приблизно €45 млрд, з яких €18,1 млрд є внеском ЄС. Погашення цих кредитів планується здійснювати за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.

ЄС залишається ключовим донором України, надавши €57,5 млрд за 3,5 року. За перші вісім місяців 2025-го країна отримала понад €15,5 млрд фінансової допомоги.