Швеція стала першою країною ЄС, яка внесла додаткові 3 млрд грн (приблизно €61,5 млн) до механізму Ukraine Facility для підтримки українського бюджету. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Гроші спрямовані на покриття дефіциту держбюджету. За словами Підласої, ці кошти співставні з витратами на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн у 2026 році) або програму компенсації за знищене житло (3 млрд грн).
- Кошти надаються за умови виконання Україною реформ, передбачених планом Ukraine Facility, оновленим у серпні 2025 року.
- Швеція також підтримує надання Україні «репараційного кредиту» – прямого бюджетного кредиту до €130 млрд, отриманого від заморожених активів РФ.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізацію країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.
Крім того, інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу на суму приблизно €45 млрд, з яких €18,1 млрд є внеском ЄС. Погашення цих кредитів планується здійснювати за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.
ЄС залишається ключовим донором України, надавши €57,5 млрд за 3,5 року. За перші вісім місяців 2025-го країна отримала понад €15,5 млрд фінансової допомоги.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.