Естонська Frankenburg Technologies залучила €4 млн інвестицій і потроїла свою оцінку. В Україні вона виробляє антидронові рушниці

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies залучила €4 млн інвестицій для розробки зенітних ракет. Про це повідомляє місцеве видання Ärileht.

Ключові факти

Ринкова вартість компанії зросла майже втричі — до €150 млн євро. «Додаткові інвестиції дозволять залучити нові таланти у ракетобудівній галузі з Європи», — цитує видання генерального директора Frankenburg Technologies Кусті Сальм.

Новим інвестором став фонд Blossom Capital II LP. Також свою частку збільшила Shellona Ltd. Обидві компанії інвестували по €2 млн.

Blossom — лондонський венчурний фонд, який зосереджений на інвестиціях на ранніх стадіях. Портфоліо включає технологічні фінансові компанії: Checkout.com і MoonPay. Shellona Ltd вже інвестувала у стартап €1,5 млн у листопаді 2024-го.

Контекст

Frankenburg Technologies заснована в січні 2024-го за участі експертів оборонної та технологічної індустрії Естонії. Основний фокус компанії – розробка ракетних систем, які мають бути в 10 разів доступнішими та вироблятися значно швидше за сучасні аналоги. Генеральним директором литовського підрозділу став Кароліс Жемайтіс, який раніше обіймав посаду заступника міністра економіки та інновацій Литви.

Минулого тижня Міністерство оборони Латвії оголосило про підписання угоди про дослідження та розробку з Frankenburg Technologies. Згідно з якою, значна кількість ракет буде розроблена та поставлена ​​Силам оборони Латвії. Зокрема, Frankenburg постачає Латвії зенітні ракети Mark I.

У вересні 2024-го компанія оголосила про відкриття виробництва антидронових систем в Україні. Посаду гендиректора оборонної компанії в Україні обійняв Сергій Кошман.

У лютому компанія оголосила, що відкрила представництво у Литві для розширення розробки та виробництва ракет.