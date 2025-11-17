Європейська комісія вперше у своєму фінансовому плануванні оцінює потреби України в €138,6 млрд на 2026–2027 роки за сценарієм завершення повномасштабної війни Росії проти України наприкінці 2026 року. Про це повідомляє Euronews із посиланням на внутрішній лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Деталі

«Зараз ключовим завданням буде якнайшвидше досягти чіткої домовленості щодо того, як забезпечити необхідне фінансування для України на наступному засіданні Європейської ради в грудні», – написала президент Європейської комісії у листі до 27 лідерів.

«Європа не може дозволити собі параліч, спричинений ваганнями або пошуком ідеальних чи простих рішень, яких не існує», – додала вона в листі.

У документі детально описано, на що саме підуть ці кошти: €83,4 млрд – на утримання армії, ще €55,2 млрд – на стабілізацію економіки та покриття дефіциту бюджету (оцінки базуються на даних МВФ та української сторони).

Зазначається, що хоча припинення бойових дій найближчим часом виглядає малоймовірним, ЄС уже готується до післявоєнного періоду, який вимагатиме від України масштабних інвестицій у відбудову.

У листі фон дер Ляєн викладено три основні варіанти фінансування цієї допомоги:

€90 млрд у вигляді грантів від країн-членів ЄС – гроші без повернення, але з прямим навантаженням на національні бюджети. €90 млрд через спільне запозичення Євросоюзу – потребує одностайної згоди всіх країн-членів (Угорщина вже заявила про опір). €140 млрд у форматі «репараційної позики», забезпеченої доходами від заморожених російських активів. Погашення Україною розпочнеться лише після того, як Росія офіційно погодиться компенсувати завдані війною збитки.

Перші два варіанти створюють додатковий тиск на бюджети країн ЄС, тоді як третій дозволяє уникнути нових витрат для європейських платників податків. Саме тому «репараційна позика», забезпечена російськими активами, наразі вважається політично найреалістичнішим і найприйнятнішим рішенням.

Контекст

У 2026–2027 роках Україна потребуватиме приблизно $60 млрд зовнішнього фінансування для покриття бюджетного дефіциту, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, через продовження бойових дій тиск на державні фінанси залишається надзвичайно високим. Міністр підкреслив критичну важливість якнайшвидшого запуску нових програм міжнародної підтримки та створення ефективного механізму використання заморожених російських активів.

«Для збереження стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках нам потрібно залучити додаткові ресурси, зокрема саме через заморожені активи Росії. Ми вже активно працюємо з партнерами, щоб цей механізм запрацював якомога швидше», – наголосив Сергій Марченко.