Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 13 листопада оголосила в Європарламенті про виділення Україні майже €6 млрд фінансової допомоги та представила три моделі, якими може бути забезпечене подальше фінансування України. Уряд підтвердив надходження коштів.

Деталі

У виступі в Європейському парламенті фон дер Ляєн повідомила, що сьогодні Єврокомісія перераховує майже €6 млрд у межах ERA Loans та програми Ukraine Facility . За її словами, Європа продовжить підвищувати ціну війни для Росії і не дозволить, аби фінансові труднощі зламали Україну.

. За її словами, Європа продовжить підвищувати ціну війни для Росії і не дозволить, аби фінансові труднощі зламали Україну. Президентка Єврокомісії окреслила три варіанти, як забезпечити подальше фінансування України:

Використання бюджетних резервів ЄС для виходу на ринки капіталу; Міжурядова угода, за якою окремі держави-члени самостійно залучатимуть потрібні кошти; Репараційна позика на базі заморожених російських активів – кредит для України, який країна повертатиме лише у разі надходження репарацій від Росії. Саме третій варіант фон дер Ляєн вважає найбільш дієвим і підтримує його як «чіткий сигнал Москві».

Уряд підтвердив надходження – премʼєрка Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала €5,9 млрд: €4,1 млрд у межах механізму ERA Loans (завершальний транш програми на €18 млрд, фінансованої з прибутків від заморожених російських активів) і €1,8 млрд у рамках Ukraine Facility. За її словами, ці кошти зміцнюють економіку, дозволяють підтримувати оборону й прискорювати відновлення інфраструктури.

Контекст

Транш у межах Ukraine Facility надано за результатами виконання дев’яти структурних кроків другого кварталу 2025 року, серед яких:

прийняття Стратегії врегулювання непрацюючих кредитів;

набуття чинності Закону «Про професійну освіту»;

набуття чинності постанови Кабінету Міністрів про закупівлі соціальних послуг за рахунок коштів держбюджету;

прийняття Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва;

оприлюднення дослідження про можливості надання територіальним громадам статусу юрособи;

впровадження Дорожньої карти процесу відокремлення надбавки за відновлювану енергію від тарифу на передачу;

опублікування портфеля інвестиційних проєктів з видобутку критичної сировини;

початок проведення міжнародних конкурсів на укладення Угод про розподіл продукції (УРП);

набуття чинності розпорядження Кабінету Міністрів про створення національної системи торгівлі викидами парникових газів.

До кінця року Україна має реалізувати ще 25 кроків, передбачених Планом у межах Ukraine Facility. Серед них – ухвалення законопроєктів щодо відновлення контролю за державною допомогою, відновлення конкурсів на державну службу, житлової політики, інвестицій у відновлювану енергетику, безпеки на залізничному транспорті.

У четвертому кварталі заплановано розгляд 11 законопроєктів, кожен із яких пов’язаний із виконанням відповідної реформи.

21 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 325 млрд грн для фінансування оборонних потреб. Фінансувати пакет планують переважно за рахунок міжнародної допомоги – 294,3 млрд грн (зокрема €6 млрд у вигляді безповоротної позички ERA loans), близько 10,4 млрд грн заощадять через скорочення невійськових витрат (включно з економією на обслуговуванні держборгу й гарантіях) і ще приблизно 20 млрд грн очікують отримати додатково від ПДФО та військового збору внаслідок зростання грошового забезпечення.

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Проєкт спрямований на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізації країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024-го до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.