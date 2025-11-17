Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Гевіна Грея розпочала переговори з українською владою щодо їхньої заявки на запуск нової програми розширеного фінансування (EFF). Про це повідомила постійна представниця Фонду в Україні Прішіла Тофано 17 листопада.

Деталі

«Обговорення зосередяться на цілях економічної політики влади, з особливим акцентом на фіскальній та монетарній політиках для забезпечення стабільності в умовах надзвичайно високої невизначеності, а також на структурних реформах, спрямованих на покращення врядування, боротьбу з корупцією та стимулювання економічного зростання», – зазначила Тофано.

Контекст

Чотирирічна програма розширеного фінансування EFF з МВФ на $15,6 млрд, затверджена в березні 2023 року, спочатку передбачала загальний обсяг зовнішньої підтримки України за участю партнерів у розмірі $115 млрд у базовому сценарії та $140 млрд – у песимістичному. Згодом ці показники було підвищено до $153 млрд і $165 млрд відповідно.

Під час місії з пʼятого перегляду програми Україна та МВФ акцентуватимуть увагу на внутрішніх ресурсах для фінансування держбюджету, зазначив 4 вересня голова НБУ Андрій Пишний. Він охарактеризував цей перегляд як «складне завдання», де ключову роль відіграватиме розвиток внутрішнього боргового ринку.

9 вересня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко офіційно звернулася до МВФ з проханням про запуск нової програми співпраці. «На зустрічі я передала Гевіну Грею лист із запитом на нову програму, яка підтримуватиме Україну в найближчі роки. Ми погодили продовження консультацій між командами, щоб до кінця року отримати схвалення Ради директорів МВФ», – повідомила Свириденко.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період нової чотирирічної програми з МВФ у межах $150–170 млрд.

Нова програма з МВФ фокусуватиметься на реформах податкової та митної систем, легалізації криптоактивів, а також на забезпеченні макрофінансової стабільності України. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Фінансування за новою програмою з МВФ може скласти $8–8,5 млрд на 2026–2029 роки – такий обсяг попередньо узгодили українська влада та Фонд. Однією з умов запуску програми є надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для балансування бюджетного дефіциту, зазначають джерела Forbes Ukraine. Деталі програми – читайте у матеріалі Forbes.