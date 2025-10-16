Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько $60 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час восьмого засідання Круглого столу міністрів у Вашингтоні 15 жовтня, повідомляє пресслужба відомства.

Деталі

Марченко повідомив, що тиск на державні фінанси зберігається через триваючі бойові дії. Він наголосив на важливості запуску нових програм співпраці та механізму використання заморожених російських активів для збалансування бюджету.

«Для забезпечення стійкості державних фінансів у 2026–2027 роках необхідно мобілізувати додаткові ресурси, зокрема через використання заморожених російських активів. Ми вже зараз працюємо з партнерами, щоб зробити це можливим», — сказав Марченко.

Мінфін спільно з міжнародними партнерами працює над запуском механізму Reparations Loan, який дозволить спрямувати заморожені активи Росії на фінансування пріоритетних потреб України. Триває робота з МВФ над новою програмою співпраці, що має підтримати макрофінансову стабільність, критично важливі видатки та відновлення стійкості державного боргу.

З лютого 2022 року міжнародна фінансова допомога Україні перевищила $152 млрд, із яких $36,9 млрд надано у 2025 році, додали у Мінфіні.

Контекст

Раніше Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд.

У липні цього року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що Нацбанк прогнозує надходження близько $65 млрд зовнішньої фінансової допомоги у 2026–2027 роках з урахуванням посилення російських атак на фронті та в тилу. З них $41,7 млрд поки не мають підтверджених джерел, заявляв він.

У вересні МВФ заявляв, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на $20 млрд більшими, ніж оцінює український уряд.

Пізніше Україна погодилася з оцінкою МВФ, що до кінця 2027 року країні потрібно близько $65 млрд для покриття дефіциту бюджету.

Попередній прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік – понад $18 млрд. Єдине реалістичне джерело покриття цього дефіциту – так званий репараційний кредит від ЄС, США і Великої Британії (фінансування з конфіскованих чи заморожених російських активів).