Україна отримає €100 млн від ЄІБ на підтримку бізнесу та модернізацію теплової інфраструктури

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив €100 млн для підтримки української економіки та відновлення критичної теплової інфраструктури. Фінансування є частиною пакета Ukraine Facility на €50 млрд, повідомляє пресслужба банку 7 листопада.

  • З цієї суми €70 млн отримав Укргазбанк у межах програми Ukraine Economic Resilience Facility. Кошти призначені для надання довгострокових кредитів малим і середнім підприємствам, що допоможе зберегти робочі місця та посилити стійкість приватного сектору під час війни, зазначили в ЄІБ.
  • Фінансування сприятиме «зеленому переходу» України – інвестиціям у підвищення енергоефективності та скорочення викидів парникових газів.
  • Ще €30 млн (по €15 млн для Укргазбанку та Укрексімбанку) спрямують на ремонт і модернізацію систем централізованого опалення, зокрема в громадах, що постраждали від російських атак. Кошти допоможуть забезпечити стабільне теплопостачання лікарень, шкіл та житлових будинків і зменшити залежність від централізованої інфраструктури.
  • Ця підтримка доповнює нещодавню угоду між ЄІБ і «Нафтогазом України» щодо поповнення газових резервів напередодні опалювального сезону.

Контекст

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Проект спрямований на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізації країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024-го до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.

Група ЄІБ з початку вторгнення Росії надала Україні підтримку на понад €2,2 млрд. У 2024 році Банк підтримав проєкти, спрямовані на забезпечення енергопостачання України, відновлення критичної інфраструктури та забезпечення безперервного надання основних послуг по всій країні.

У 2024-му Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.

