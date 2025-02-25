Брюссель заперечив інформацію про запропоновану Україні угоду про надра

Європейська комісія заперечує повідомлення про нібито нову пропозицію Україні від ЄС співпрацювати у сфері критичних мінералів як альтернативи партнерству зі США, зазначаючи, що таке співробітництво з Києвом триває вже чотири роки. Про це заявив речник Єврокомісії Томас Реньє 25 лютого.

Деталі

За словами Реньє, жодної нової пропозиції не було. Ще у 2021 році ЄС уклав із Україною офіційне партнерство у сфері критичної сировини, закріплене меморандумом про взаєморозуміння.

«Це співробітництво почалося чотири роки тому і має на меті не лише гарантувати стабільність постачання для ЄС, а й створювати додаткову цінність та розвивати потенціал у країнах-партнерах, забезпечуючи обопільну вигоду. Йдеться про співпрацю з Україною, а не про конкуренцію зі США», – пояснив він.

Речник додав, що під час візиту до Києва виконавчий віце-президент Сежурне підтвердив відданість ЄС реалізації цього меморандуму та наголосив на прагненні прискорити роботу для зміцнення партнерства.

«Ми неодноразово заявляли, і я повторю ще раз: ЄС підтримує Україну і продовжуватиме це робити, адже вона бореться за безпеку всього континенту», – підкреслив Реньє.

Він уточнив, що співпраця з Україною у цій сфері не є реакцією на недавні події, а базується на домовленостях 2021 року, спрямованих на створення синергії у ланцюгах поставок та підтримку партнерів на місцях.

Контекст

Україна, багата на марганець, титан, графіт і літій, веде складні переговори зі США. Президент Дональд Трамп вважає, що Америка має отримати «компенсацію» за підтримку Києва проти російської агресії. За словами першої віцепрем’єрки Юлії Свириденко від 23 лютого, на окупованих Росією землях зосереджені ресурси вартістю понад $350 млрд.

Переговори Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені 14 лютого завершилися без угоди. Проте візит спецпредставника США Кіта Келлога активізував діалог про видобуток мінералів. Адміністрація Трампа бачить економічні інтереси США в Україні як запоруку її безпеки. Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина 24 лютого зазначила, що угода на фінальній стадії. Трамп готовий зустрітися із Зеленським для підписання найближчим часом.

24 лютого європейський комісар із промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва запропонував українським чиновникам потенційну угоду про надра, пише Barronʼs. ЄС запропонував Україні укласти угоду про постачання критично важливих матеріалів, заявив високопосадовець, назвавши її «безпрограшною».