Трамп може зустрітися із Зеленським для підписання угоди про надра вже цього тижня (оновлено)

США наполягають на важливості угоди про копалини з Україною, яка, як сподівається президент Дональд Трамп, буде підписана «дуже скоро». Про це він написав у соцмережі ThuthSocial. Оновлено. Пізніше у Білому домі Трамп заявив , що може зустрітись із президентом Володимиром Зеленським для підписання угоди цього або наступного тижня.

Ключові факти

Трамп заявив, що США в рамках угоди про надра з Україною гарантують, що «американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця».

«Я наголосив на важливості життєво важливої ​​«Угоди про критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи» між Сполученими Штатами та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро!» – написав він.

Він повідомив, що веде переговори з Путіним, які відбуваються «дуже добре» і стосуються не лише України, а й спільних економічних проєктів.

«Водночас я веду серйозні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо закінчення війни, а також великих угод щодо економічного розвитку, які будуть укладені між Сполученими Штатами та Росією. Переговори відбуваються дуже добре!» – заявив президент США.

Оновлено. Під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським. «Насправді, він може прибути цього або наступного тижня для підписання угоди – це буде добре. Я б хотів зустрітися з ним в Овальному кабінеті. Зараз угода опрацьовується. Вони дуже близькі до фінального рішення», – сказав він.

Фото: Скрін ThuthSocial

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».

21 лютого Трамп взагалі заявив про відсутність необхідності в участі Зеленського у переговорах щодо припинення війни з Росією. Він наголосив, що Зеленський протягом трьох років нібито «проводив зустрічі» і досі не зміг покласти край війні.