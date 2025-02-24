«Не колоніальна угода». Україна не домовлятиметься про копалини без гарантій безпеки – Шмигаль

Україна не буде обговорювати питання корисних копалин без надання гарантій безпеки, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спеціальної зустрічі YES 24 лютого. Угода про надра із США досі не була погоджена Україною, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки, над нею продовжували роботу юристи, сказав минулого тижня президент Володимир Зеленський.
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Ключові факти
- За словами Шмигаля, Україна веде «дуже конструктивні переговори» зі Сполученими Штатами щодо питання мінералів, а також мала відповідні перемовини і з Європою.
- «Але я маю наголосити, що в першу чергу ми проходимо план перемоги Президента України, і пункт перше – це гарантії безпеки. Тому ми не обговорюємо жодних критичних копалин без гарантій безпеки, без мирного плану», – сказав він.
- Він додав, що станом на зараз Україна та США обговорюють ці два пункти – гарантії безпеки та економічну співпрацю.
- Премʼєр повідомив, що готується лише перша угода про наміри щодо створення спеціального інвестиційного фонду між двома країнами.
- «Нічого екстраординарного і нічого схожого на угоду у колоніальному стилі не обговорюється. Можу вас запевнити ще раз, що ніколи ні уряд України, ні президент України, ні парламент України не схвалять такого роду колоніальні угоди», – додав він.
- На думку очільника уряду, угода буде «дуже відкритим документом», який враховуватиме європейську інтеграцію України.
- «Ця угода про створення такого роду інвестиційного фонду не може суперечити існуючим, насамперед, угоді про асоціацію до Євросоюзу та угодам з усіма міжнародними фінансовими організаціями. Я маю на увазі МВФ, Світовий банк», – наголосив він.
Контекст
Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин.
Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.
Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.
Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.
Зокрема, у новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.
На окупованих Росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд, заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого.
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