«Не колоніальна угода». Україна не домовлятиметься про копалини без гарантій безпеки – Шмигаль

Україна не буде обговорювати питання корисних копалин без надання гарантій безпеки, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спеціальної зустрічі YES 24 лютого. Угода про надра із США досі не була погоджена Україною, оскільки в ній не було нічого про гарантії безпеки, над нею продовжували роботу юристи, сказав минулого тижня президент Володимир Зеленський.

Ключові факти

За словами Шмигаля, Україна веде «дуже конструктивні переговори» зі Сполученими Штатами щодо питання мінералів, а також мала відповідні перемовини і з Європою.

«Але я маю наголосити, що в першу чергу ми проходимо план перемоги Президента України, і пункт перше – це гарантії безпеки. Тому ми не обговорюємо жодних критичних копалин без гарантій безпеки, без мирного плану», – сказав він.

Він додав, що станом на зараз Україна та США обговорюють ці два пункти – гарантії безпеки та економічну співпрацю.

Премʼєр повідомив, що готується лише перша угода про наміри щодо створення спеціального інвестиційного фонду між двома країнами.

«Нічого екстраординарного і нічого схожого на угоду у колоніальному стилі не обговорюється. Можу вас запевнити ще раз, що ніколи ні уряд України, ні президент України, ні парламент України не схвалять такого роду колоніальні угоди», – додав він.

На думку очільника уряду, угода буде «дуже відкритим документом», який враховуватиме європейську інтеграцію України.

«Ця угода про створення такого роду інвестиційного фонду не може суперечити існуючим, насамперед, угоді про асоціацію до Євросоюзу та угодам з усіма міжнародними фінансовими організаціями. Я маю на увазі МВФ, Світовий банк», – наголосив він.

Контекст

Переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом завершилися 14 лютого в Мюнхені без оголошення про угоду з видобутку корисних копалин.

Під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали. Адміністрація Трампа припускає, що сама присутність американських економічних інтересів в Україні буде гарантією безпеки для Києва.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

Зокрема, у новому проєкті угоди з’явився пункт про розподіл доходів із територій, які окуповані РФ, у разі їхнього звільнення. Передбачається, що 66% прибутків від видобутку на цих територіях надходитимуть до фонду.

На окупованих Росією територіях знаходяться критично важливі ресурси вартістю понад $350 млрд, заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого.