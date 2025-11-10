Європейські приватні ринки, за прогнозами інвесткомпанії BlackRock, можуть перевищити €5 трлн ($5,8 трлн) до кінця десятиліття завдяки швидкому зростанню інфраструктурних інвестицій та зміні інвесторських настроїв на користь континенту, пише Bloomberg .

Деталі

Інвестиції в інфраструктуру в Європі зростали швидше, ніж у будь-якому іншому класі активів за останні пʼять років, за даними американського інвестгіганта. У першій половині 2025 року фонди, орієнтовані на Європу, залучили €55,4 млрд – більше, ніж за весь попередній рік.

Зростання підтримують структурні чинники, серед яких «безпрецедентна трансформація енергетичної екосистеми», цифровізація, перебудова глобальних ланцюгів постачання та оновлення застарілих активів, зазначив партнер підрозділу Global Infrastructure Partners Гонсало Гарсія.

BlackRock прогнозує, що обсяг приватного кредитування в регіоні до кінця десятиліття майже подвоїться, перевищивши €800 млрд.

«Оскільки більшість європейських малих і середніх підприємств перебувають у приватній власності, для них критично важливо мати доступ до великих джерел капіталу для фінансування зростання», – зазначив віцеголова BlackRock Філіп Гільдебранд.

Контекст

Приватні ринки (private markets) – сегмент інвестицій, де капітал залучається без публічного лістингу на біржах: приватний акціонерний капітал (private equity), приватне кредитування (private debt), інфраструктурні фонди, венчурний капітал тощо.

Світові приватні ринки оцінюються у $13 трлн. Тенденція зростання зумовлена тим, що компанії дедалі частіше залишаються приватними, замість того щоб виходити на біржу. Приклади SpaceX і OpenAI доводять, що великі обсяги капіталу можна залучати без лістингу.

Для Європи додатковим стимулом стала геополітична невизначеність у США, зокрема митна політика президента Дональда Трампа.

Понад 90% компаній у Європі та Великій Британії з річним доходом понад $100 млн залишаються приватними, що підкреслює роль приватних ринків у фінансуванні.

Новий бум європейських приватних ринків може відкрити для України прямий доступ до сусіднього капіталу.