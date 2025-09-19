Чотири компанії з Європи та США оголосили про плани інвестувати понад $100 млн в український сектор оборонних технологій, а також про перші закриті інвестиційні раунди. Про це повідомила пресслужба Brave1 за підсумками Defense Tech Valley 2025, що відбувся 16–17 вересня.

Деталі

NUNC Capital (Нідерланди) виділив €20 млн на Ініціативу зі створення венчурних підприємств для підтримки оборонних інновацій України. Пріоритет компанії – розвиток FOB для інвестицій у місцеву оборонну промисловість, зокрема у сфері «Нових матеріалів», що сприятиме зменшенню залежності України від іноземної підтримки, створенню робочих місць та розвитку економіки.

Verne Capital (Німеччина/Люксембург), венчурний фонд, що спеціалізується на європейських оборонних, безпекових та кібербезпекових технологіях, оголосив про намір інвестувати до €25 млн в українські оборонні інновації.

Varangians (Швеція) анонсував масштабний план інвестування в Україну та вже закрив першу угоду, деталі якої будуть розкриті пізніше.

Oedipus Inc. (Європа) створено як перший європейський фонд із постійним капіталом, орієнтований виключно на оборонні технології. Засновники мають досвід інвестування в автономні технології, розроблені в Україні, і незабаром планують оголосити про співпрацю в українській оборонній сфері.

Контекст

16–17 вересня у Львові відбувся Defense Tech Valley 2025, організований Brave1 та Міністерством цифрової трансформації України. Захід відвідали понад 5000 учасників із більш ніж 50 країн світу, серед них понад 300 інвесторів із країн Європи та Північної Америки, що вдвічі більше порівняно з попередньою подією Brave1 у лютому 2025 року – Defense Tech Innovation Forum. За даними Brave1, з 2024 року українські оборонні компанії залучили $90 млн інвестицій, а середній чек зріс із 300 000 до $1 млн.