Европейские частные рынки, по прогнозам инвесткомпании BlackRock, могут превысить €5 трлн ($5,8 трлн) к концу десятилетия благодаря быстрому росту инфраструктурных инвестиций и изменению инвесторских настроений в пользу континента, пишет Bloomberg .

Подробности

Инвестиции в инфраструктуру в Европе росли быстрее, чем в любом другом классе активов за последние пять лет, по данным американского инвестгиганта. В первой половине 2025 года фонды, ориентированные на Европу, привлекли €55,4 млрд – больше, чем за весь предыдущий год.

Рост поддерживают структурные факторы, среди которых беспрецедентная трансформация энергетической экосистемы, цифровизация, перестройка глобальных цепей поставок и обновление устаревших активов, отметил партнер подразделения Global Infrastructure Partners Гонсало Гарсия.

BlackRock прогнозирует, что объем частного кредитования в регионе до конца десятилетия почти удвоится, превысив €800 млрд.

«Поскольку большинство европейских малых и средних предприятий находятся в частной собственности, для них критически важно иметь доступ к крупным источникам капитала для финансирования роста», – отметил вице-глава BlackRock Филипп Гильдебранд.

Контекст

Частные рынки (private markets) – сегмент инвестиций, где капитал привлекается без публичного листинга на биржах: частный акционерный капитал (private equity), частное кредитование (private debt), инфраструктурные фонды, венчурный капитал и т. д.

Мировые частные рынки оцениваются в $13 трлн. Тенденция роста обусловлена ​​тем, что компании все чаще остаются частными вместо того, чтобы выходить на биржу. Примеры SpaceX и OpenAI доказывают, что большие объемы капитала можно привлекать без листинга.

Для Европы дополнительным стимулом стала геополитическая неопределенность в США, в частности, таможенная политика президента Дональда Трампа.

Более 90% компаний в Европе и Великобритании с годовым доходом более $100 млн остаются частными, что подчеркивает роль частных рынков в финансировании.

Новый бум европейских частных рынков может открыть для Украины прямой доступ к соседнему капиталу.