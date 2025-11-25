Європейський парламент ухвалив регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. Йдеться у повідомленні Європарламенту від 25 листопада.
Документ відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейський та передбачає пряму фінансову, технологічну й виробничу підтримку України.
- Програма має три ключові пріоритети: стимулювання спільних європейських оборонних закупівель, нарощування власного виробництва в ЄС та перехід від імпровізованих рішень до системної організації оборонної співпраці.
- З загального бюджету €300 млн виділяється на спеціальний Інструмент підтримки України (Ukraine Support Instrument, USI), який допоможе модернізувати українську оборонну промисловість та полегшить її входження до європейських ланцюгів виробництва. Додатково створюється Фонд прискорення трансформації ланцюгів постачання (FAST) обсягом щонайменше €150 млн.
- Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, презентуючи програму в Європарламенті, наголосив, що EDIP – це не лише пряма фінансова допомога Україні.
- «Це можливість закуповувати озброєння в Україні, спільно з Україною та для України. Програма структурно пов’язує українську оборонну промисловість з європейською оборонно-технологічною базою та інтегрує українські військові інновації до європейських розробок», – заявив він.
- За його словами, EDIP чітко фінансує співпрацю, а не фрагментацію: чим більше країн беруть участь у спільних проєктах, тим більшу частку витрат покриває ЄС.
- Важливою умовою отримання фінансування є принцип «купуй європейське»: щонайменше 65% вартості компонентів мають походити з країн ЄС чи асоційованих партнерів, тобто з третіх країн – не більше 35%. Євродепутати також домоглися збільшення бюджету програми за рахунок інструменту SAFE та дозволили державам-членам переспрямовувати невикористані кошти Фонду відновлення та стійкості (RRF) на оборонні проєкти.
- Тепер документ має формально схвалити Рада ЄС, після чого він буде опублікований в Офіційному журналі та набуде чинності. EDIP стає першим довгостроковим структурним інструментом ЄС у сфері оборони, який приходить на зміну короткостроковим програмам (ASAP та EDIRPA) і закладає основу для європейської оборонної готовності на десятиліття вперед.
Контекст
17 жовтня Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо створення EDIP з бюджетом €1,5 млрд на період 2025–2027 років. Програма EDIP покликана суттєво посилити конкурентоспроможність і готовність європейського оборонно-промислового комплексу, стимулювати спільні інвестиції та спільні закупівлі озброєнь між країнами ЄС.
