Європейський парламент ухвалив регламент, який запускає першу в історії ЄС Програму європейської оборонної промисловості (EDIP) з бюджетом €1,5 млрд до 2027 року. Йдеться у повідомленні Європарламенту від 25 листопада.

Документ відкриває шлях до повноцінної інтеграції українського оборонно-промислового комплексу в європейський та передбачає пряму фінансову, технологічну й виробничу підтримку України.