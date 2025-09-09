Деталі

Програма SAFE створена через російську агресію проти України для зміцнення оборони Європи. Вона передбачає довгострокові кредити з низькими ставками для закупівлі озброєння: боєприпасів, ракет, систем ШІ, артилерії, ППО, дронів тощо.

Програма включає 10-річний пільговий період погашення та можливість двосторонніх угод із третіми країнами.

Розподіл кредитів SAFE:

Польща – €43,73 млрд

Румунія – €16,68 млрд

Франція – €16,22 млрд

Угорщина – €16,22 млрд

Італія – €14,90 млрд

Бельгія – €8,34 млрд

Литва – €6,38 млрд

Португалія – €5,84 млрд

Латвія – €5,68 млрд

Болгарія – €3,26 млрд

Естонія – €2,66 млрд

Словаччина – €2,32 млрд

Чехія – €2,06 млрд

Хорватія – €1,70 млрд

Кіпр – €1,18 млрд

Фінляндія – €1,00 млрд

Іспанія – €1,00 млрд

Греція – €0,79 млрд

Данія – €0,05 млрд

Україна не отримує прямі кредити, але її підприємства прирівняні до європейських підрядників і можуть брати участь у спільних закупівлях «з Україною, в Україні та для України». Заявки з планами інвестицій подаються до 30 листопада 2025 року. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.

Контекст

У березні президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн представила ініціативу «Переозброїти Європу», спрямовану на залучення приблизно €800 млрд для фінансування оборонних потреб ЄС і посилення підтримки України. За її словами, Європа готова значно збільшити інвестиції в оборону, щоб протистояти сучасним загрозам, підтримати Україну та забезпечити довгострокову безпеку Євросоюзу.

Лідери країн ЄС дедалі більше занепокоєні можливим послабленням підтримки з боку адміністрації президента США Дональда Трампа в разі потенційних атак. Через російське вторгнення в Україну та побоювання, що країни ЄС можуть стати наступними мішенями Москви, держави-члени за останні три роки збільшили витрати на оборону більш ніж на 30%. Проте лідери ЄС вважають ці заходи недостатніми.

27 травня Рада ЄС ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту – «Безпекової ініціативи для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестицій в оборонну промисловість країн ЄС. SAFE має на меті фінансування масштабних і термінових проєктів для розвитку Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB), зокрема нарощування виробництва, забезпечення доступності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і зміцнення загальної обороноздатності ЄС. Крім того, SAFE сприятиме підтримці України, надаючи її оборонній промисловості можливість долучитися до програми з перших етапів.