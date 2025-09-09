Європейська комісія виділила €150 млрд у рамках програми SAFE (Security Action for Europe), розподіливши кошти між 19 країнами ЄС. Найбільше отримають Польща, Румунія, Франція та Угорщина, йдеться на сайті ЄК.
Деталі
- Програма SAFE створена через російську агресію проти України для зміцнення оборони Європи. Вона передбачає довгострокові кредити з низькими ставками для закупівлі озброєння: боєприпасів, ракет, систем ШІ, артилерії, ППО, дронів тощо.
- Програма включає 10-річний пільговий період погашення та можливість двосторонніх угод із третіми країнами.
Розподіл кредитів SAFE:
- Польща – €43,73 млрд
- Румунія – €16,68 млрд
- Франція – €16,22 млрд
- Угорщина – €16,22 млрд
- Італія – €14,90 млрд
- Бельгія – €8,34 млрд
- Литва – €6,38 млрд
- Португалія – €5,84 млрд
- Латвія – €5,68 млрд
- Болгарія – €3,26 млрд
- Естонія – €2,66 млрд
- Словаччина – €2,32 млрд
- Чехія – €2,06 млрд
- Хорватія – €1,70 млрд
- Кіпр – €1,18 млрд
- Фінляндія – €1,00 млрд
- Іспанія – €1,00 млрд
- Греція – €0,79 млрд
- Данія – €0,05 млрд
Україна не отримує прямі кредити, але її підприємства прирівняні до європейських підрядників і можуть брати участь у спільних закупівлях «з Україною, в Україні та для України». Заявки з планами інвестицій подаються до 30 листопада 2025 року. Перші кредити очікуються на початку 2026 року.
Контекст
У березні президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн представила ініціативу «Переозброїти Європу», спрямовану на залучення приблизно €800 млрд для фінансування оборонних потреб ЄС і посилення підтримки України. За її словами, Європа готова значно збільшити інвестиції в оборону, щоб протистояти сучасним загрозам, підтримати Україну та забезпечити довгострокову безпеку Євросоюзу.
Лідери країн ЄС дедалі більше занепокоєні можливим послабленням підтримки з боку адміністрації президента США Дональда Трампа в разі потенційних атак. Через російське вторгнення в Україну та побоювання, що країни ЄС можуть стати наступними мішенями Москви, держави-члени за останні три роки збільшили витрати на оборону більш ніж на 30%. Проте лідери ЄС вважають ці заходи недостатніми.
27 травня Рада ЄС ухвалила регламент про створення нового фінансового інструменту – «Безпекової ініціативи для Європи» (SAFE). Цей механізм передбачає залучення до €150 млрд для інвестицій в оборонну промисловість країн ЄС. SAFE має на меті фінансування масштабних і термінових проєктів для розвитку Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB), зокрема нарощування виробництва, забезпечення доступності оборонного обладнання, усунення прогалин у спроможностях і зміцнення загальної обороноздатності ЄС. Крім того, SAFE сприятиме підтримці України, надаючи її оборонній промисловості можливість долучитися до програми з перших етапів.
