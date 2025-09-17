Країни – члени Європейського Союзу одноголосно схвалили переговори з Канадою та Великою Британією щодо надання їм доступу до фонду SAFE обсягом €150 млрд, призначеного для прискорення інвестицій в оборонну промисловість. У разі укладення угод компанії з цих країн зможуть брати участь у спільних закупівлях, що фінансуються фондом. Про це повідомляє Bloomberg 17 вересня.

Деталі

Програма SAFE була створена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році та спрямована на посилення обороноздатності ЄС – від дронів і кіберзахисту до ракет і європейського повітряного щита. Наразі кошти в основному доступні компаніям із країн ЄС та України, яка має спеціальний статус, але інтерес до участі також виявили Туреччина, Південна Корея та Албанія.

Рішення про початок переговорів щодо доступу до програми «Безпека для Європи» (SAFE) було одноголосним, повідомила в середу ротаційна президія Європейської Ради, яку зараз очолює Данія.

Якщо угоди будуть укладені, це дозволить британським і канадським компаніям брати участь у спільних закупівлях, що фінансуються SAFE. Ці домовленості доповнять нещодавно укладені партнерства ЄС з цими двома країнами у сфері безпеки та оборони.

Інші країни за межами ЄС також прагнуть долучитися. Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама, чия країна прагне вступу до ЄС, у середу в Брюсселі повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, що хоче обговорити, як його країна може отримати доступ до SAFE.

Туреччина та Південна Корея також подали запити на доступ до фонду позик. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, на початку цього місяця затвердила попередній розподіл €150 млрд фінансової допомоги.

Польща отримує майже третину від загального фінансування ЄС. Країни-члени мають подати конкретні проєкти на фінансування до 30 листопада.

Контекст

27 травня Рада ЄС схвалила регламент щодо запровадження нового фінансового інструменту – SAFE. Метою SAFE є підтримка масштабних і невідкладних проєктів, спрямованих на розвиток Європейської оборонної технологічної та промислової бази (EDTIB), зокрема збільшення виробництва, забезпечення доступу до оборонного обладнання, заповнення прогалин у можливостях та загальне посилення обороноздатності Союзу.

9 вересня ЄК розподілила €150 млрд кредиту SAFE між 19 країнами. Найбільші частки отримали Польща – €43,73 млрд, Румунія – €16,68 млрд, Франція та Угорщина по €16,22 млрд.

Україна не отримує безпосередніх кредитів, однак її підприємства прирівняні до європейських підрядників і можуть долучатися до спільних закупівель «з Україною, в Україні та для України».