Рада ЄС та Європарламент попередньо узгодили умови програми розвитку оборонної промисловості EDIP із бюджетом €1,5 млрд на 2025–2027 роки, включно з коштами для підтримки України. Про це 17 жовтня повідомила пресслужба Ради ЄС.

Деталі

Лідери Ради ЄС і представники Європарламенту домовилися про створення Програми європейської оборонної індустрії (EDIP), яка спрямована на стимулювання європейського оборонно-промислового комплексу та посилення співпраці з Україною через Інструмент підтримки України. Програма сприятиме інтеграції України до європейської оборонно-технічної бази.

EDIP запроваджує перший механізм для забезпечення стабільного постачання оборонної продукції в країнах ЄС, а також юридичні інструменти для довгострокової оборонної співпраці між державами-членами. Бюджет програми, запропонований Єврокомісією, становить €1,5 млрд у вигляді грантів, з яких €300 млн виділено на підтримку України.

Згідно з домовленістю, частка компонентів із країн за межами ЄС та його близьких партнерів не повинна перевищувати 35% вартості кінцевої продукції. Використання компонентів із третіх країн, що викликають безпекові занепокоєння, буде заборонено.

Крім того, EDIP створює основу для Європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCIs), які сприятимуть розвитку стратегічних спроможностей. Українські компанії також зможуть брати участь у цих проєктах. Програма передбачає створення механізму європейських оборонних продажів із «централізованим каталогом» продукції, що спростить і прискорить закупівлі.

Контекст

16 жовтня Єврокомісія представила «дорожню карту» оборонної стратегії ЄС, у якій Україна визначена ключовим елементом оборонної готовності Євросоюзу.

У документі також зазначено, що «репараційну позику» для України, яка базуватиметься на використанні російських активів, планується узгодити до кінця 2025 року.