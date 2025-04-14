Європейський бізнес почав обговорювати можливість поновлення імпорту газу з Росії – Reuters

Європейський бізнес побоюється залежності від США в питанні енергетики через мита та погрози президента Дональда Трампа. Керівники великих компаній ЄС почали говорити про те, що імпорт російського газу, у тому числі від «Газпрому» можливо, є гарною ідеєю, пише Reuters 14 квітня.

Ключові факти

«Якщо в Україні настане розумний мир, ми могли б повернутися до обсягів поставок у 60 млрд кубометрів, можливо, 70 млрд кубометрів на рік, включаючи СПГ», – заявив в інтервʼю Reuters виконавчий віцепрезидент французької Engie Дідьє Олло.

Французька держава частково володіє Engie, яка раніше була одним із найбільших покупців газу Газпрому. Олло сказав, що Росія могла б постачати близько 20-25% потреб ЄС, що нижче за 40% до війни.

Глава французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу. «Нам потрібно диверсифікувати, багато маршрутів, а не покладатися на один чи два, – сказав Пуянне агентству Reuters. Total – великий експортер американського СПГ, а також продає російський СПГ від приватної компанії «Новатек». – Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 млрд кубометрів з Росії, як до війни… але я б поставив, можливо, на 70 млрд кубометрів».

До вторгнення в Україну Німеччина значною мірою покладалася на дешевий російський газ для розвитку свого виробничого сектора. «Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія – неважливо, звідки вона надходить, – сказав Клаус Паур, керуючий директор Leuna-Harze. – Нам потрібен «Північний потік-2», тому що нам потрібно тримати під контролем витрати на енергоносії».

Галузь хоче, щоб федеральний уряд знайшов дешеву енергію, заявив Даніель Келлер, міністр економіки землі Бранденбург, де розташований НПЗ «Шведт», співвласником якого є російська нафтова компанія «Роснефть», але який знаходиться під опікою уряду Німеччини. «Ми можемо собі уявити відновлення прийому або транспортування російської нафти після встановлення миру в Україні», – сказав Келлер.

Повернення російського газу турбує ДТЕК, яка сподівається імпортувати американський СПГ до сховищ України та експортувати його до Європи.

«Мені складно коментувати, будучи українцем, але я сподіваюся, що європейські політики зробили уроки зі відносин з Росією», – сказав гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Контекст

Скраплений природний газ із США допоміг заповнити дефіцит постачання російського газу до Європи під час енергетичної кризи 2022–2023 років, але тепер президент Дональд Трамп похитнув відносини з Європою і звернувся до енергетики як до розмінної монети у торговельних переговорах.

Минулого року частка американського газу в імпорті ЄС становила 16,7%, тоді як частка Норвегії становила 33,6%, а Росії – 18,8%. Частка Росії цього року впаде нижче 10% після того, як Україна закриє трубопроводи. Інші потоки в основному це СПГ від «Новатека».

ЄС готується купити більше американського СПГ, оскільки Трамп хоче, щоб Європа скоротила свій торговий профіцит із США.

2022 року ЄС поставив перед собою необовʼязкову мету припинити імпорт російського газу до 2027 року, але двічі відкладав публікацію планів про те, як це зробити.