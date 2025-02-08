Газовий екстаз. Європа купує рекордні обсяги скрапленого газу у РФ. Трамп хоче продавати ЄС американський газ, а Україна — свої газосховища. Що обере ЄС?

Як енергетична політика Дональда Трампа може вплинути на експорт російського газу до ЄС? І чому Україна пропонує свої сховища для зберігання американського СПГ? Розбір Forbes Ukraine

У грудні-січні низка західних аналітичних центрів та медіа повідомили, що країни ЄС у 2024-му закупили рекордні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ). Вартість поставленого до ЄС російського СПГ у 2024-му склала €7,32 млрд, наводив оцінку Crea The Guardian.

Це викликає роздратування в українських дипломатів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга ще в грудні заявляв, що ЄС варто переорієнтуватися на американський СПГ, а зараз пропонує закачувати американський газ в українські сховища.