Трамп запропонував ЄС купувати в США енергоносії на $350 млрд в обмін на послаблення мит

Євросоюзу доведеться взяти на себе зобовʼязання закупити американські енергоносії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних мит Дональда Трампа, заявив президент США 7 квітня, пише Politico . Він відхилив пропозицію Брюсселя про мито «нуль на нуль» на автомобілі та промислові товари.

Ключові факти

Коментарі Трампа на прес-конференції у Білому домі стали відповіддю на пропозицію президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн знизити мито блоку до нуля на автомобілі та промислові товари, імпортовані зі США, якщо Трамп відповість аналогічними заходами.

На запитання репортера, чи була ця пропозиція достатньою, Трамп відповів: «Ні, не була».

«У нас дефіцит з Євросоюзом у $350 млрд, і він швидко зникне», — сказав Трамп. – Один із способів, як він може зникнути легко і швидко, — їм доведеться купувати в нас нашу енергію… вони можуть її купити, ми можемо списати $350 млрд за один тиждень. Вони мають купити та взяти на себе зобовʼязання купити таку саму кількість енергії».

Президент виступав в Овальному кабінеті в понеділок разом із премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який вирушив до Вашингтона, щоб провести переговори з Трампом і домогтися помʼякшення американських мит. У коментарях для преси після зустрічі американський президент посилив свою критику ЄС, але дав зрозуміти, що він готовий укласти угоду з блоком, якщо той зобовʼязується закрити свій торговий дефіцит із США, купуючи більше американських енергоносіїв.

«Багато хто говорить: «О, наявність профіциту нічого не означає». На мою думку, це дуже багато. Це майже як звіт про прибутки та збитки», – сказав Трамп.

Пізніше згадуючи про країни які, на його думку, просунулися далі у зниженні мит, і Трамп згадав ЄС: «Європейський союз. Я маю на увазі, що як би погано вони з нами не поводилися, вони фактично знизили своє автомобільне мито. Я думаю, що вони знизили їх до 2,5%, а, можливо, і до нуля».

Контекст

Ідея купівлі американської енергії у спробі запобігти митам не нова. Ще у грудні 2024-го Трамп попередив ЄС, що блок має взяти на себе зобовʼязання закуповувати великі обсяги американської нафти і газу, інакше йому доведеться зіткнутися з митами.

Майже одразу після переобрання Трампа фон дер Ляйєн запропонувала розпочати переговори про купівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ). Але США у відповідь не дали ніякої ясності щодо того, як працюватиме угода.

Пропозиція фон дер Ляйєн про нульові мита прозвучала після того, як 2 квітня Трамп запровадив 20-відсоткові мита для ЄС та мінімальний 10-відсотковий збір для інших торгових партнерів. У відповідь фінансові ринки по всьому світу втратили трильйони доларів вартості, а європейські акції у понеділок пережили найбільше одноденне падіння з початку пандемії Covid-19.