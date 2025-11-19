Оператор автозаправних станцій Teboil у Фінляндії, який належить російській нафтовій компанії «Лукойл», заявив у середу, що готується припинити роботу, оскільки пальне на станціях закінчується через санкції США проти материнської компані, передає Reuters.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Заправки закриватимуть поетапно після того, як буде розпродано залишки пального», – йдеться у заяві Teboil.
- За даними сайту компанії, Teboil має 430 станцій у Фінляндії – це приблизно п’ята частина всіх 2250 заправок у країні, згідно зі звітом галузевої асоціації за 2024 рік.
- У понеділок Teboil заявила, що очікує продажу мережі, оскільки «Лукойл» продовжує позбавлятися іноземних активів.
- Фінська фінансова наглядова служба минулого місяця попередила банки та інші установи, які регулюються в її юрисдикції, бути обережними у взаємодії з «Лукойл» та компаніями, що прямо чи опосередковано належать йому.
Контекст
Адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надано час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припинили закупівлі та шукають альтернативу.
З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го.
Ці заходи стали одними з найсильніших санкцій США з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році й першими прямими санкціями президента Дональда Трампа щодо Росії після вступу на посаду в січні.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.