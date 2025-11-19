Оператор автозаправних станцій Teboil у Фінляндії, який належить російській нафтовій компанії «Лукойл», заявив у середу, що готується припинити роботу, оскільки пальне на станціях закінчується через санкції США проти материнської компані, передає Reuters.

Деталі

«Заправки закриватимуть поетапно після того, як буде розпродано залишки пального», – йдеться у заяві Teboil.

За даними сайту компанії, Teboil має 430 станцій у Фінляндії – це приблизно п’ята частина всіх 2250 заправок у країні, згідно зі звітом галузевої асоціації за 2024 рік.

У понеділок Teboil заявила, що очікує продажу мережі, оскільки «Лукойл» продовжує позбавлятися іноземних активів.

Фінська фінансова наглядова служба минулого місяця попередила банки та інші установи, які регулюються в її юрисдикції, бути обережними у взаємодії з «Лукойл» та компаніями, що прямо чи опосередковано належать йому.

Контекст

Адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надано час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припинили закупівлі та шукають альтернативу.

З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го.

Ці заходи стали одними з найсильніших санкцій США з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році й першими прямими санкціями президента Дональда Трампа щодо Росії після вступу на посаду в січні.