Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США заявило про запровадження додаткових санкцій через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні, йдеться в повідомленні на сайті міністерства 22 жовтня. Це вже призвело до зростання світових цін на нафту.

Деталі

США ввели санкції проти «Роснефти» та «Лукойла», двох найбільших російських нафтогазових компаній, і низки їхніх дочірніх компаній. Обмеження стосуються всіх структур, у яких ці російські нафтогіганти прямо чи опосередковано мають понад 50% акцій.

«Зараз настав час зупинити вбивства та негайно оголосити припинення вогню. З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля», – цитовано слова міністра фінансів Скотта Бессента.

Нові санкції покликані посилити тиск на російський енергетичний сектор і обмежити здатність Кремля фінансувати війну та утримувати економіку.

Міністерство фінансів США заявило, що готове запроваджувати додаткові заходи за потреби, щоб підтримати зусилля президента Трампа щодо припинення війни, та закликало союзників приєднатися до санкційного режиму.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі сказав, що «відчув, що час (ввести нові санкції проти Росії. – Ред.) настав».

Подібні санкції розглядав колишній президент Джо Байден наприкінці свого президентства. Але відмовився ввести, побоюючись збентежити світові енергетичні ринки та різкого зростання цін на нафту. Враховуючи зосередженість самого Трампа на збереженні низьких цін на бензин, це знаменує собою серйозну авантюру та сигналізує про те, що його терпіння до Путіна, можливо, нарешті вичерпується. На зустрічі в Овальному кабінеті він сказав, що, на його думку, бензин підніметься до $2 за галон, пише Bloomberg.

Світові ціни на нафту зросли на 2,5–3% у четвер, 23 жовтня, через побоювання скорочення постачань. Brent зріс до близько $75 за барель, а WTI – до $71. Це повʼязано з тим, що «Роснефть» і «Лукойл» разом експортують 3,1 млн барелів на день, що становить майже половину російського видобутку. Аналітики прогнозують подальше зростання, якщо санкції призведуть до вторинних обмежень на торгівлю з третіми країнами (наприклад, Індією чи Китаєм).

Державна компанія «Роснефть», яку очолює близький союзник Путіна Ігор Сечин, та приватна компанія «Лукойл» є двома найбільшими російськими виробниками нафти, на які разом припадає майже половина загального обсягу експорту сирої нафти країни. Податки від нафтогазової промисловості становлять близько чверті федерального бюджету РФ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну «Роснефть» і «Лукойл» опинилися під санкціями ЄС. 15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список, включивши до нього російські нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл». Читати більше Згорнути

Контекст

Трамп неодноразово відмовлявся від погроз щодо тарифів, санкцій та інших покарань проти Росії. 29 липня він дав Росії 10 днів, щоб досягти перемирʼя з Україною. Але крайній термін, 8 серпня, настав і минув без подальших дій із боку лідера США. Потім він зустрівся з Путіним на Алясці, але зустріч не принесла жодного прогресу у війні.

За останні кілька днів президент США Дональд Трамп встиг поговорити з очільником РФ Володимиром Путіним і домовитись з ним про потенційну зустріч у Будапешті. А після цього – зустрітися в Білому домі з українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У напруженій атмосфері Трамп відмовив у наданні Україні крилатих ракет Tomahawk, а в обговоренні знову лунала тема територіальних поступок з боку Києва.

За даними джерела CNN, після розмови Лаврова з Рубіо американська сторона дійшла висновку, що позиція Росії «недостатньо просунулася» порівняно з раніше висловленими максималістськими вимогами. Водночас співрозмовник телеканалу зазначив, що наразі Рубіо навряд чи рекомендуватиме переносити зустріч Трампа з Путіним у Будапешті.

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Угорщині. Під час розмови з журналістами 22 жотня в Білому домі він пояснив, що «це здавалося неправильним» і що переговори навряд чи привели б до очікуваного результату. Трамп зазначив, що його розмови з Путіним зазвичай проходять добре, але не мають практичних наслідків. Водночас він не виключив нової зустрічі в майбутньому, не уточнивши ані дати, ані місця.