Міністерство фінансів США ввечері 17 листопада заявило, що американські санкції проти російських нафтових гігантів уже скорочують нафтові доходи Росії та, ймовірно, зменшать обсяги продажу російської нафти в довгостроковій перспективі. Про це пише Reuters .

Деталі

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що аналіз початкового впливу санкцій, оголошених 22 жовтня, показує: вони «мають запланований ефект – знижують доходи Росії, зменшуючи ціну на російську нафту, а отже й здатність країни фінансувати війну проти України».

OFAC зазначило, що кілька ключових сортів російської нафти зараз продаються за найнижчими цінами за останні роки. Близько десяти великих індійських та китайських покупців оголосили про намір призупинити закупівлі російської нафти для грудневих поставок.

За даними LSEG Workspace, 12 листопада сорт Urals, завантажений у порту Новоросійськ, торгувався по $45,35 за барель – мінімум із березня 2023 року. Brent того дня коштував $62,71, а 17 листопада – $64,03. Urals Новоросійськ піднявся до $47,01 після відновлення відвантажень, які раніше зупинив український удар дронами і ракетами.

Речник Мінфіну заявив, що санкції «голодом морять воєнну машину Путіна» та що відомство «готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно, щоб припинити безглузді вбивства» в Україні.

Раніше Reuters повідомляв, що знижки на російську нафту до Brent зросли, оскільки великі індійські та китайські нафтопереробники скоротили закупівлі після запровадження санкцій США.

Контекст

Падіння попиту на російські вантажі прискорилося після того, як адміністрація президента Трампа 22 жовтня внесла «Роснєфть» і «Лукойл» до санкційного списку. До 21 листопада компаніям-партнерам надано час для згортання співпраці, але частина нафтопереробників у Китаї, Індії та Туреччині вже припинили закупівлі та шукають альтернативу.

З оголошенням санкцій Urals почала торгуватися з рекордними знижками проти міжнародних бенчмарків. Дисконт до Brent у Чорному та Балтійському морях минулого тижня розширився до в середньому $23,52 за барель – найбільше з червня 2023-го.

Ці заходи стали одними з найсильніших санкцій США з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й першими прямими санкціями президента Дональда Трампа щодо Росії після вступу на посаду в січні.