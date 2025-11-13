Російська нафтова компанія «Лукойл» звернулася до міністерства фінансів США з проханням з проханням продовжити термін дії ліцензії, яка дозволяє компаніям завершити операції з нею до 21 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Деталі

Йдеться про так званий пільговий період, який Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) надало після запровадження нових санкцій проти «Лукойлу» та «Роснефти» у жовтні.

За даними джерел, компанія просить про відтермінування, аби мати змогу закрити поточні угоди та оцінити пропозиції щодо продажу своїх міжнародних активів – родовищ, нафтопереробних заводів і трейдингових структур.

У жовтні «Лукойл» підтвердила, що шукає покупців на свої закордонні активи та може звернутися по продовження дозволу OFAC, якщо не встигне завершити угоди.

Контекст

Раніше компанія домовилася про продаж частини активів швейцарському трейдеру Gunvor, але угода зірвалася після того, як Вашингтон назвав «маріонеткою Кремля». Після цього діяльність компанії за кордоном почала зазнавати збоїв – зокрема компанія оголосила форс-мажор на найбільшому міжнародному родовищі West Qurna 2 в Іраку.

«Лукойл» є другим за величиною нафтовидобувником Росії і забезпечує близько 2% світового видобутку нафти.