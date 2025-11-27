Підписка від 25 грн
«Фокстрот» відновив магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році (фото)

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

«Фокстрот» відновив магазин у Харкові /пресслужба мережі «Фокстрот»

«Фокстрот» відновив магазин у Харкові /пресслужба мережі «Фокстрот»

Мережа електроніки та побутової техніки «Фокстрот» відкрила відновлений флагманський магазин у Харкові, повідомили у пресслужбі компанії. Магазин вирішили відбудувати після влучання російської ракети на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

  • Харківський магазин на вул. Вернадського, 2 запрацював 1 квітня 2009 року і протягом багатьох років входив до трійки найрезультативніших торгових точок компанії. 
  • Під час реконструкції компанія повністю переглянула концепцію магазину, адаптувавши її до сучасного формату, і врахувала принципи безбар’єрності.
  • Магазин отримав оптимізовану торгову площу (944 кв. м), сучасний дизайн і обладнання, енергоефективне освітлення, нову інженерну інфраструктуру та сервісний хаб нового зразка. Оновлений магазин передбачає 37 бренд-зон, де покупці можуть протестувати також техніку перед покупкою.
  • Компанія послідовно розвиває мережу в умовах воєнного часу, підтримуючи доступність сервісу для покупців по всій країні, додають у «Фокстрот». У 2025 році мережа розширилась на чотири нові магазини, ще п’ять – модернізували.
«Фокстрот» відновив магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році (фото) /Фото 1

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові

«Фокстрот» відновив магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році (фото) /Фото 2

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові

«Фокстрот» відновив магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році (фото) /Фото 3

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові

Контекст

«Фокстрот» залишається однією з найбільших омніканальних мереж в Україні за кількістю магазинів і обсягом продажів електроніки та побутової техніки. На початок серпня 2025-го компанія працює в 68 містах, має 125 магазинів, онлайн-платформу Foxtrot.ua та мобільний застосунок.

За даними YouControl, виторг ТОВ «ФТД-Ритейл» (Київ), що розвиває мережу, у 2024 році склав 14,883 млрд грн (+17,6% до 2023-го). Чистий прибуток – 6,721 млн грн (проти 314,436 млн грн у 2023-му).

«Фокстрот» у першому півріччі наростив онлайн-продажі на 52%, а загальний товарообіг компанії зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Засновниками «Фокстрот» є українські підприємці Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький.

