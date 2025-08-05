Омніканальний ритейлер електроніки «Фокстрот» у першому півріччі наростив онлайн-продажі на 52%, а загальний товарообіг компанії зріс на 20% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні компанії від 5 серпня.

Деталі

Зокрема, онлайн-продажі на платформі FOXTROT.UA за півроку збільшилися на 52%, а у другому кварталі – на 83%. Кількість замовлень в інтернеті зросла на 63%, а відвідуваність сайту – на 47%.

Мобільний застосунок «Фокстрот» показав зростання аудиторії вчетверо – до майже 500 000 користувачів (проти 115 000 минулого року). Частка продажів через застосунок подвоїлася і становить 12% від загального обсягу онлайн-продажів.

Загальний товарообіг «Фокстрот» за перше півріччя 2025 року зріс на 20% порівняно з минулим роком.

Серед категорій, що показали значне зростання, – кондиціонери (зростання більш ніж удвічі), мультипечі (вчетверо), кавомашини, пилососи та вбудована кухонна техніка (у 1,5 раза).

Також «Фокстрот» відзначає позитивну динаміку в сегменті непрофільних товарів: у 2024-му додано понад 80 000 нових позицій, а за перше півріччя 2025 року цей сегмент зріс на 17%.

У 2025-му «Фокстрот» відкрив три нові магазини (у Львові, Чабанах і Броварах) та оновив два відповідно до сучасного формату з акцентом на безбар’єрність у рамках проєкту «Безбар’єрний Фокстрот». Наразі мережа налічує 125 магазинів.

За перше півріччя 2025 року ритейлер сплатив до держбюджету 505 млн грн податків (+17% до минулого року), з них 270 млн грн – за другий квартал.

Контекст

«Фокстрот» залишається однією з найбільших омніканальних мереж в Україні за кількістю магазинів і обсягом продажів електроніки та побутової техніки. На початок серпня 2025-го компанія працює в 68 містах, має 125 магазинів, онлайн-платформу Foxtrot.ua та мобільний застосунок.

За даними YouControl, виторг ТОВ «ФТД-Ритейл» (Київ), що розвиває мережу, у 2024 році склав 14,883 млрд грн (+17,6% до 2023-го). Чистий прибуток – 6,721 млн грн (проти 314,436 млн грн у 2023-му).

Засновниками «Фокстрот» є українські підприємці Геннадій Виходцев і Валерій Маковецький.