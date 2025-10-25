Прослухати матеріал
У «Фокстрот» кадрові перестановки на найвищому рівні. Після шести років керівництва компанію залишив СЕО Олексій Зозуля. 6 жовтня його наступником став Юрій Поліщук. Яка його мета на чолі компанії?
Мережа електроніки та побутової техніки «Фокстрот» отримала у жовтні 2025-го нового CEO – ним став Юрій Поліщук, 46.
До того він 14 років працював у «Фокстроті», але в 2020-му покинув компанію. Де працював останні п’ять років – не розповідає, в LinkedIn інформації немає.
