Мережа електроніки «Фокстрот» у жовтні 2025-го отримала нового CEO Юрія Поліщука
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Запросили акціонери». Юрій Поліщук повернувся у «Фокстрот» через п’ять років після звільнення – одразу на посаду CEO. Як він наздоганятиме лідера Comfy

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes
Микола Маранчак
Микола Маранчак
Forbes

2 хв читання

Новий CEO мережі «Фокстрот» Юрій Поліщук

У «Фокстрот» кадрові перестановки на найвищому рівні. Після шести років керівництва компанію залишив СЕО Олексій Зозуля. 6 жовтня його наступником став Юрій Поліщук. Яка його мета на чолі компанії?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Мережа електроніки та побутової техніки «Фокстрот» отримала у жовтні 2025-го нового CEO – ним став Юрій Поліщук, 46. 

До того він 14 років працював у «Фокстроті», але в 2020-му покинув компанію. Де працював останні п’ять років – не розповідає, в LinkedIn інформації немає. 

