Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 24 листопада 2025 року розпочинає виплати коштів вкладникам АТ«РВС Банк», повідомила пресслужба ФГВФО. Виплати здійснюватимуться через банки-агенти та мобільний додаток «Дія», включаючи відсотки за вкладами.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- Виплати здійснюються за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
- Кошти вкладникам банку за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 4 листопада 2025 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.
- Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду гарантування - або безпосередньо у відділенні одного з таких банків, або дистанційно.
- Дистанційні виплати проводять шість банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, банк «Південний», ПУМБ, Таскомбанк та Сенс банк.
- Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатка «Дії», їх здійснюють пʼять банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Універсалбанк та Ідея Банк.
Контекст
4 листопада Нацбанк визнав АТ «РВС Банк» неплатоспроможним. Нацбанк зазначив, що в липні 2025 року установа отримала статус проблемної, але продовжувала ризиковану діяльність і систематично порушувала нормативи капіталу. Менеджмент та власники з істотною участю не вжили жодних кроків для виправлення ситуації, наголосив регулятор.
5 листопада на сайті банку повідомили, що сума гарантованого відшкодування вкладникам АТ «РВС Банк» на 4 листопада 2025 року становить близько 339 млн грн, із них понад 112 млн грн – кошти фізичних осіб-підприємців, які отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у повному обсязі. Сума може бути скорегована в процесі роботи тимчасової адміністрації.
Раніше НБУ неодноразово штрафував банк за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними установи, на 1 січня 2025-го 99% акцій належали Олександру Стецюку, 1% – Катерині Демчак, дочці колишнього народного депутата від БПП Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду.
Банк створено в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого «Українською бізнес-групою» (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.