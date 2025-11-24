Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 24 листопада 2025 року розпочинає виплати коштів вкладникам АТ«РВС Банк», повідомила пресслужба ФГВФО . Виплати здійснюватимуться через банки-агенти та мобільний додаток «Дія», включаючи відсотки за вкладами.

Деталі

Виплати здійснюються за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Кошти вкладникам банку за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 4 листопада 2025 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду гарантування - або безпосередньо у відділенні одного з таких банків, або дистанційно.

Дистанційні виплати проводять шість банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, банк «Південний», ПУМБ, Таскомбанк та Сенс банк.

Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатка «Дії», їх здійснюють пʼять банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Універсалбанк та Ідея Банк.

Контекст

4 листопада Нацбанк визнав АТ «РВС Банк» неплатоспроможним. Нацбанк зазначив, що в липні 2025 року установа отримала статус проблемної, але продовжувала ризиковану діяльність і систематично порушувала нормативи капіталу. Менеджмент та власники з істотною участю не вжили жодних кроків для виправлення ситуації, наголосив регулятор.

5 листопада на сайті банку повідомили, що сума гарантованого відшкодування вкладникам АТ «РВС Банк» на 4 листопада 2025 року становить близько 339 млн грн, із них понад 112 млн грн – кошти фізичних осіб-підприємців, які отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у повному обсязі. Сума може бути скорегована в процесі роботи тимчасової адміністрації.

Раніше НБУ неодноразово штрафував банк за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними установи, на 1 січня 2025-го 99% акцій належали Олександру Стецюку, 1% – Катерині Демчак, дочці колишнього народного депутата від БПП Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду.

Банк створено в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого «Українською бізнес-групою» (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.