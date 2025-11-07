РВС Банк екснардерпа Руслана Демчака визнали неплатоспроможним через півроку після штрафу Національного банку на 135,1 млн грн. Чи тільки це привело банк до банкрутства?

РВС Банк партнерів Олександра Стецюка та Руслана Демчака – перша за майже рік збанкрутувала фінустанова на українському ринку. Це один з найменших банків країни. НБУ ухвалив рішення про його неплатоспроможність банку ввечері 4 листопада. Офіційні причини: неналежний контроль за ризиками, порушення нормативів капіталу та надання недостовірної фінансової інформації.

Півроку тому банк отримав 135,1 млн грн штрафу від НБУ за порушення фінмоніторингу, один з найбільших за останні роки. Через значну суму банк «випав» із нормативів достатності капіталу й так і не зміг оговтатися, визнає співрозмовник близький до топменеджменту РВС, який спілкувався на правах анонімності через небажання погіршити справи банку.