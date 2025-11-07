Власник РВС Банку Олександр Стецюк планує оскаржити в суді рішення Національного банку України про визнання фінустанови неплатоспроможною. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net 7 листопада.

Деталі

З його слів, рішення регулятора є «упередженим і передчасним», оскільки банк мав достатньо ліквідності й подав документи від іноземного інвестора на докапіталізацію на 180 млн грн. Ця процедура, за його словами, триває не більш ніж місяць.

«Я оскаржуватиму в судовому порядку це рішення. Банк, на жаль, не повернеш, але репутація акціонерів і керівників має бути відновлена», – заявив Стецюк.

Він також запевнив, що банк мав достатньо ресурсів, щоб повністю розрахуватися з усіма кредиторами, включно з акціонерами. За його словами, власний капітал банку становив близько 180 млн грн, на балансі було ОВДП на суму 350 млн грн, тоді як загальна сума коштів вкладників-фізосіб і ФОПів – 339 млн грн.

«Хочу наголосити, що під час воєнного стану НБУ не може визнати банк неплатоспроможним за порушення нормативів капіталу», – додав власник РВС Банку.

Контекст

4 листопада Нацбанк визнав АТ «РВС Банк» неплатоспроможним. Нацбанк зазначив, що в липні 2025 року установа отримала статус проблемної, але продовжувала ризиковану діяльність і систематично порушувала нормативи капіталу. Менеджмент та власники з істотною участю не вжили жодних кроків для виправлення ситуації, наголосив регулятор.

5 листопада на сайті банку повідомили, що сума гарантованого відшкодування вкладникам АТ «РВС Банк» на 4 листопада 2025 року становить близько 339 млн грн, із них понад 112 млн грн – кошти фізичних осіб-підприємців, які отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у повному обсязі. Сума може бути скорегована в процесі роботи тимчасової адміністрації.

Раніше НБУ неодноразово штрафував банк за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними установи, на 1 січня 2025-го 99% акцій належали Олександру Стецюку, 1% – Катерині Демчак, дочці колишнього народного депутата від БПП Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду.

Банк створено в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого «Українською бізнес-групою» (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.