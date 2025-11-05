Підписка від 49 грн
НБУ визнав РВС Банк екснардепа Демчака неплатоспроможним

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Національний банк України визнав АТ «РВС Банк» неплатоспроможним. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ 4 листопада.

  • Нацбанк зазначив, що в липні 2025 року установа отримала статус проблемної, але продовжувала ризиковану діяльність і систематично порушувала нормативи капіталу.
  • Менеджмент та власники з істотною участю не вжили жодних кроків для виправлення ситуації, наголосив регулятор.
  • Станом на 1 жовтня 2025 року частка банку в активах платоспроможного сектору становила лише 0,04 %. Тому його виведення з ринку не загрожує стабільності банківської системи, запевнили в НБУ.
  • Кожен вкладник АТ «РВС Банк» отримає повне відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізосіб, включно з нарахованими відсотками. Загальна сума можливих виплат на 21 жовтня 2025 року – 456 млн грн.

Контекст 

Раніше НБУ неодноразово штрафував банк за порушення у сфері фінансового моніторингу. За даними установи, на 1 січня 2025 року 99% акцій належали Олександру Стецюку, 1% – Катерині Демчак, дочці колишнього народного депутата від БПП Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду.

Банк створено в 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого «Українською бізнес-групою» (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком і володіла Ерде Банком.

