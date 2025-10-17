Фінансування за новою програмою з Міжнародним валютним фондом може бути на рівні $8-8,5 млрд на 2026-2029 роки. Такий обсяг попередньо узгодили представники української влади та МВФ. Одна з умов відкриття нової програми – надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для збалансування бюджетного дефіциту, кажуть співрозмовники Forbes Ukraine. Які деталі відомі про програму?