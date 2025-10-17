Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
02:21 хвилин
Фінансування за новою програмою з Міжнародним валютним фондом може бути на рівні $8-8,5 млрд на 2026-2029 роки. Такий обсяг попередньо узгодили представники української влади та МВФ. Одна з умов відкриття нової програми – надання Україні анонсованого головою Єврокомісії Reparation Loan для збалансування бюджетного дефіциту, кажуть співрозмовники Forbes Ukraine. Які деталі відомі про програму?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.