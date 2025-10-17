Прослухати матеріал
Українська влада у Вашингтоні обговорює з Міжнародним валютним фондом нову програму на наступні чотири роки. Її обсяг буде суттєво меншим за попередню, а серед пріоритетів – детінізація економіки та пошук внутрішніх джерел фінансування. Forbes Ukraine дізнався про ключові параметри майбутньої програми
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, голова Нацбанку Андрій Пишний та міністр фінансів Сергій Марченко 16 жовтня у Вашингтоні розпочали переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про нову чотирирічну програму фінансування.
Її обсяг буде майже удвічі меншим за попередню програму фонду, яка була затверджена у березні 2023 року. Для України програма МВФ має значення не тільки через фінансову підтримку, а й через вплив на допомогу інших міжнародних партнерів. «Це маркер для решти донорів, що з Україною можна працювати», – каже один зі співрозмовників, дотичний до переговорів.
