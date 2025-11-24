Інсайдер Bloomberg Марк Гурман спростовує чутки, що останнім часом поширюються в мережі, про можливу відставку Тіма Кука з посади CEO Apple уже в 2026 році та призначення на його місце Джона Тернуса, старшого віце-президента з апаратної інженерії. Про це йдеться останньому бюлетені Гурмана Power On.

Деталі

Тернус справді вважається одним із головних претендентів на роль наступника Кука – це нормальна практика планування спадкоємності, особливо з огляду на те, що Тіму Куку нещодавно виповнилося 65 років, пише Гурман. Водночас він називає ідею про відставку вже у 2026-му вкрай малоймовірною.

Кук планує залишатися на чолі компанії ще кілька років, оскільки хоче особисто супроводжувати низку важливих проєктів, пише аналітик. Навіть після завершення роботи на посаді CEO він, найімовірніше, перейде на роль голови ради директорів і збереже вплив у компанії.

Гурман наголошує: Тим Кук досі дуже захоплений своєю роботою, не виявляє жодних ознак втоми чи бажання піти й залишається ключовою фігурою як для акціонерів, так і для ради директорів.

Усередині Apple немає жодних сигналів про те, що його хтось намагається «посунути». Кук сам вирішить, коли прийде час передавати повноваження, підсумував Гурман.

Контекст

Тім Кук є генеральним директором Apple з серпня 2011 року. Він обійняв цю посаду після того, як Стів Джобс – співзасновник компанії та її багаторічний CEO – пішов у відставку через серйозні проблеми зі здоров’ям, а згодом помер у жовтні того ж року.

До призначення на посаду CEO Тім Кук тривалий час був головним операційним директором (COO) Apple. У цей період він уже кілька разів тимчасово виконував обов’язки генерального директора під час медичних відпусток Стіва Джобса, що дало йому можливість добре підготуватися до повноцінного керівництва компанією.