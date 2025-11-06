Підписка від 49 грн
  UA
Apple інтегрує Gemini від Google у Siri за $1 млрд на рік – Bloomberg

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Apple наближається до укладення угоди з Google вартістю $1 млрд на рік для інтеграції ШІ Gemini в оновлену версію Siri. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі 

  • Модель з 1,2 трлн параметрів забезпечуватиме основні функції голосового асистента, зокрема планування та узагальнення запитів. Apple планує впровадити нову Siri в iOS 26.4 навесні 2026 року. Система працюватиме на приватних хмарах Apple, що гарантує захист персональних даних користувачів без їх передачі Google.
  • Деякі можливості Siri й надалі базуватимуться на власних моделях Apple. Застосування Gemini є тимчасовим кроком. Компанія одночасно розробляє власну модель з 1 трлн параметрів, яку планує запустити вже наступного року.
  • Для Китаю, де сервіси Google заборонені, Apple готує окрему локалізовану версію Siri на базі власних моделей з фільтрацією від Alibaba. Крім того, ведуться переговори з Baidu.

Контекст 

Протягом кількох років Apple намагалася покращити діалогові можливості Siri, але не змогла знайти відповідну технологію. Понад рік тому команду, відповідальну за взаємодію Siri з користувачами, перевели з підрозділу штучного інтелекту до групи програмних інтерфейсів.

Хоча в червні 2024 року Apple проголосила «нову еру» для Siri під час презентації Apple Intelligence, повна переробка ПЗ так і не відбулася, а оновлення обмежилися косметичними змінами.

У червні 2025 року акціонери подали колективний позов проти Apple, звинувативши компанію в шахрайстві з цінними паперами через перебільшення прогресу в ШІ. Позивачі стверджують, що Apple применшила терміни впровадження передового штучного інтелекту в Siri, що призвело до падіння продажів iPhone та вартості акцій, завдавши акціонерам збитків на сотні мільярдів доларів. Позов охоплює період до 9 червня, коли Apple анонсувала нові функції та незначні покращення ШІ, які не виправдали очікувань.

