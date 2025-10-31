Американська корпорація Apple Inc. завершила четвертий фінансовий квартал 2025 року з чистим прибутком, що зріс у 1,9 раза – до $27,47 млрд, або $1,85 на акцію. Для порівняння, за аналогічний період попереднього року компанія отримала $14,74 млрд, або $0,97 на акцію, повідомила Apple у своєму пресрелізі.

Деталі

Загальна виручка за квартал, який завершився 27 вересня, збільшилася на 8% – до $102,47 млрд проти $94,93 млрд роком раніше. Показники перевищили очікування аналітиків FactSet, які прогнозували прибуток $1,78 на акцію при виручці $102,2 млрд.

У компанії зазначили, що прибуток на акцію, виручка та продажі iPhone стали рекордними для четвертого фінкварталу, а дохід від сервісів – найвищим в історії Apple.

Продажі iPhone зросли на 6%, до $49,03 млрд, хоча аналітики очікували $50,1 млрд.

Виручка від комп’ютерів Mac піднялася на 13%, до $8,7 млрд, а продажі iPad майже не змінилися – $6,95 млрд.

Сервісний бізнес (App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud) продемонстрував приріст на 15% – до $28,75 млрд. Натомість сегмент носимих пристроїв і аксесуарів скоротився на 0,3%, до $9 млрд.

Регіонально, виручка Apple у Китаї (включно з Гонконгом і Тайванем) знизилася на 4% – до $14,93 млрд, тоді як продажі в Північній і Південній Америці зросли на 6%, у Європі – на 15%, а в Японії – на 12%.

Apple прогнозує, що в першому кварталі нового фінансового року виручка компанії зросте на 10–12%, тоді як аналітики очікують приріст лише на 6%.

Компанія також оголосила про квартальні дивіденди в розмірі $0,26 на акцію.

Після публікації звіту акції Apple на додаткових торгах подорожчали на 2,3%. Від початку року папери компанії зросли у ціні на 8,4%.

Контекст

У вівторок, 28 жовтня, під час початку торгів акції компанії зросли на 0,2% – до $269,2, що стало новим історичним максимумом, повідомляє агентство Reuters. Головний інвестиційний директор Northlight Asset Management Кріс Заккареллі зазначив, що понад половину прибутку й виручки Apple традиційно формують продажі iPhone.

За його словами, нові моделі — iPhone 17 та iPhone Air — демонструють рекордний попит: лише за кілька тижнів після старту продажів їх придбали мільйони користувачів у всьому світі.

Аналітики Evercore ISI очікують, що сильні продажі нових смартфонів допоможуть Apple перевищити ринкові прогнози за підсумками третього кварталу та покращити фінансові результати до кінця року.